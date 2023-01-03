Відмовився здати позиції ЗСУ: росіяни цькували мешканця Одеси та катували його батька, — ЗМІ (фото, відео)

Росіяни вимагали, щоб мешканець Одеси здавав їм позиції ЗСУ. Вони заявляли синові чоловіка про те, що у його батька залишилося 9 пальців, а через деякий час — "ще мінус три".

Related video

Проросійський Telegram-канал DONSTOPWAR опублікував аудіо тортури над 51-річним жителем Голої Пристані Херсонської області. Звуки тортур і батька, що кричав від болю, змусили слухати його сина.

Так, спершу пропагандистський канал опублікував скриншоти листування місцевих жителів, з яких випливає, що вони не підтримують війну та воєнні злочини окупантів. Потім там оприлюднили аудіо дзвінки нібито сина затриманого чоловіка.

Російський Telegram-канал ASTRA встановив, що чоловік, якого катували, — це 51-річний мешканець Голої Пристані Херсонської області Петро Поточняк. Невідомі дзвонили до нього 25-річного сина Антона Поточняка, який, як він сам стверджував у розмові, проживає в Одесі.

Варто також зазначити, що наприкінці аудіо невідомі підносять трубку жінці, що плаче, яка представляється Вікою. На думку російських журналістів, це може бути 42-річна дружина Петра Вікторія Беглецова.

Далі окупанти заявляли синові чоловіка про те, що у його батька залишилося 9 пальців, а через деякий час — "ще мінус три". Пізніше вони сказали Антону, що його батька вбили та пригрозили вбити Вікторію. Щоб запобігти цьому, Антон мав погодити надавати допомогу ЗС РФ та здавати позиції ЗСУ в Одесі. Сам Антон у розмові з невідомими відмовився це робити.

Нагадаємо, 3 грудня в СБУ повідомили про те, що у звільненій частині Миколаївської області виявили ще одну тортурну ЗС РФ. Окупанти, за даними силовиків, знущалися з місцевих жителів і намагалися "вибити" адреси проживання проукраїнських громадян.

Раніше повідомлялося, що у жовтні було виявлено тортурну ЗС РФ у звільненій частині Харківської області, яку окупанти облаштували в селі Піски-Радьківські. За даними Нацполіції, росіяни закопували полонених у землю живцем і змушували дихати димом через протигаз.

Також повідомлялося, що після контрнаступу ЗСУ у Херсоні було виявлено тортурну для дітей.