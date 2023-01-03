Отказался сдать позиции ВСУ: россияне травили жителя Одессы и пытали его отца — СМИ (фото, видео)

Россияне требовали, чтобы житель Одессы сдавал им позиции ВСУ. Они заявляли сыну мужчины о том, что у его отца осталось 9 пальцев, а через некоторое время — "еще минус три".

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Пророссийский Telegram-канал DONSTOPWAR опубликовал аудио пыток над 51-летним жителем Голой Пристани Херсонской области. Звуки пыток и кричащего от боли отца заставили слушать его сына.

Так, сперва пропагандистский канал опубликовал скриншоты переписок местных жителей из которых следует, что они не поддерживают войну и военные преступления оккупантов. Затем там обнародовали аудио звонка якобы сыну задержанного мужчины.

Российский Telegram-канал ASTRA установил, что мужчина, которого пытали — это 51-летний житель Голой Пристани Херсонской области Петр Поточняк. Неизвестные звонили его 25-летнему сыну Антону Поточняку, который, как он сам утверждал в разговоре, проживает в Одессе.

Стоит также отметить, что в конце аудио неизвестные подносят трубку плачущей женщине, которая представляется Викой. По мнению росссийских журналистов, это может быть 42-летняя супруга Петра Виктория Беглецова.

Далее оккупанты заявляли сыну мужчины о том, что у его отца осталось 9 пальцев, а через некоторое время — "еще минус три". Позже они сказали Антону, что его отца убили и пригрозили убить и Викторию. Чтобы предотвратить это, Антон должен был согласить оказывать помощь ВС РФ и сдавать позиции ВСУ в Одессе. Сам Антон в разговоре с неизвестными отказался это делать.

Напомним, 3 декабря в СБУ сообщили о том, что в освобожденной части Николаевской области выявили еще одну пыточную ВС РФ. Оккупанты, по данным силовиков, издевались над местными жителями и пытались "выбить" адреса проживания проукраинских граждан.

Ранее сообщалось, что в октябре была выявлена пыточная ВС РФ в освобожденной части Харьковской области, которую оккупанты обустроили в селе Пески-Радьковские. По данным Нацполиции, россияне закапывали пленных в землю заживо и заставляли дышать дымом через противогаз.

Также сообщалось, что после контрнаступления ВСУ в Херсоне была выявлена пыточная для детей.