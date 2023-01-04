Нові батареї Patriot, NASAMS та IRIS-T: Кулеба анонсував нову зустріч у форматі "Рамштайн"

Восьма зустріч міністрів оборони країн Заходу буде дуже важливою для Києва, наголосив міністр. Розмова піде про танки Leopаrd, зенітні установки Gepard і артснаряди всіх калібрів.

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Україна покладає великі надії на восьму зустріч міністрів оборони країн Заходу у форматі "Рамштайн", яка незабаром пройде. Про це сказав під час брифінгу 4 січня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Українська влада, за його словами, очікує на нові рішення в оборонній підтримці від партнерів. Міністр упевнений, що 8-ма зустріч буде дуже важливою для Києва.

Кулеба перерахував пріоритет в озброєнні, яких найбільше потребують ЗСУ. Насамперед — системи протиповітряної та протиракетної оборони, а також боєприпаси до них.

"Поговоримо не лише про нові батареї Patriot, а й про постачання нових систем NASAMS, IRIS-T, Crotal", — наголосив міністр.

Українські військові, як заявив Кулеба, зацікавлені у додаткових зенітних установках Gepard та Vulcan, переносних зенітно-ракетних комплексах Stinger та артилерійських снарядах усіх калібрів.

Він окремо зазначив, що зараз Україна працює з партнерами для виходу на новий рівень забезпечення збройних сил артилерійськими системами та броньованою технікою всіх типів.

"Навіть діти в Україні просять принести під ялинку леопарда. Діти думають не лише про іграшкові леопарди", — зазначив глава МЗС.

У новому 2023 році Україна отримає нові види військової допомоги, яку з різних причин не могла отримати в минулому. Кулеба обіцяє у майбутньому гарні новини.

Нагадаємо, що сьома зустріч у форматі "Рамштайн" відбулася 16 листопада. Київ за її підсумками отримав західні системи ППО, боєприпаси та інше озброєння.

Американський президент Джо Байден відмовив українському колезі Володимиру Зеленському у наданні далекобійних ракет ATACMS, писали ЗМІ 29 грудня.

Міністерка Армії США Крістін Вормут 23 грудня заявила, що американські оборонні заводи спроможні виробляти на місяць до 14 тис. снарядів калібру 155-мм. ЗСУ у період важких боїв відстрілюють таку кількість за 2 дні.