Новые батареи Patriot, NASAMS и IRIS-T: Кулеба анонсировал новую встречу в формате "Рамштайн"

Восьмая встреча министров обороны стран Запада будет очень важной для Киева, отметил министр. Разговор пойдет о танках Leopаrd, зенитных установках Gepard и артснарядах всех калибров.

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Украина возлагаем большие надежды на восьмую встречу министров обороны стран Запада в формате "Рамштайн", которая пройдет в скором времени. Об этом сказал во время брифинга 4 января министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Украинские власти, по его словам, ожидают новые решения в оборонной поддержке от партнеров. Министр уверен, что 8-я встреча будет очень важной для Киева.

Кулеба перечислил приоритет в вооружении, в которых больше всего нуждаются ВСУ. В первую очередь — системы противовоздушной и противоракетной обороны, а также боеприпасы к ним.

"Поговорим не только о новых батареях Patriot, но и о поставках новых систем NASAMS, IRIS-T, Crotal", — подчеркнул министр.

Украинские военные, как заявил Кулеба, заинтересованы в дополнительных зенитных установках Gepard и Vulcan, переносных зенитно-ракетных комплексах Stinger и артиллерийских снарядов всех калибров.

Он отдельно отметил, что сейчас Украина работает с партнерами для выхода на новый уровень обеспечения вооруженных сил артиллерийскими системами и бронированной техникой всех типов.

"Даже дети в Украине просят принести под елку леопарда. Дети думают не только об игрушечных леопардах", — отметил глава МИД.

В новом 2023 году Украина получит новые виды военной помощи, которую не могла по разным причинам получить в прошлом. Кулеба обещает в будущем хорошие новости.

Напомним, что седьмая встреча в формате "Рамштайн" прошла 16 ноября. Киев по ее итогам получил западные системы ПВО, боеприпасы и другое вооружение.

Американский президент Джо Байден отказал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому в предоставлении дальнобойных ракет ATACMS, писали СМИ 29 декабря.

Министр Армии США Кристин Вормут 23 декабря заявила, что американские оборонные заводы в состоянии производить в месяц до 14 тыс. снарядов калибра 155-мм. ВСУ в период тяжелых боев отстреливают такое количество за 2 дня.