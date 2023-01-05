Окупанти розмістили війська радіаційного захисту на хімзаводі в Криму — ЦНС

За даними місцевого підпілля, ворог перемістив військову техніку та підрозділи РХБЗ на захоплений завод "Кримський титан".

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У місті Армянськ, що в окупованому Криму, на території заводу "Кримський титан" помітили російську військову техніку, а також підрозділи військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту (РХБЗ) Збройних сил Російської Федерації. Про це 5 січня повідомив Центр національного спротиву (ЦНС).

Наразі невідомо, навіщо агресор перекинув війська на захоплене підприємство. У центрі закликають місцевих мешканців утриматись від прогулянок на відкритому повітрі.

Також у ЦНС наголошують, що знаходження військових на об'єктах хімічної промисловості є порушенням норм міжнародного гуманітарного права.

"Росіяни не вперше нехтують відповідними нормами. Зокрема, вони розміщують військових на ЗАЕС, а також на цивільних об'єктах: у школах, дитсадках та лікарнях", — йдеться у пресрелізі ЦНС.

"Кримський титан" є найбільшим виробником діоксиду титану у Східній Європі. На заводі також виробляють червоний залізоокисний пігмент, сірчану кислоту, мінеральні добрива, а також рідке скло натрієве, алюмінію сульфат і залізний купорос.

На заводі розташовані два цехи: "Титан-1" та "Титан-2". Кожен із них виробляє до 40 тис. тонн діоксиду титану на рік.

Нагадаємо, 3 січня у Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомили, що Росія стягує на північ окупованого Криму нові військові частини. Крім того, окупанти продовжують будувати оборонні споруди у цьому районі півострова та на території захопленої частини Херсонської області.

У той же день військова розвідка повідомила, що в окупованому Криму Росія розмістила носії ядерної зброї. У ГРУ зафіксували, що у селі Краснокам'янка росіяни готували об'єкт "Феодосія-13", де розміщуються ядерні боєприпаси.

Раніше, 26 грудня, глава ГУР Кирило Буданов заявив, що окупований півострів буде звільнений комбінованим шляхом : силою та дипломатією. За словами керівника військової розвідки, Україна веде плідну співпрацю із західними партнерами щодо постачання озброєння для наступних атак українських військ.