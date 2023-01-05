Оккупанты разместили войска радиационной защиты на химзаводе в Крыму — ЦНС

По данным местного подполья, враг переместил военную технику и подразделения РХБЗ на захваченный завод "Крымский титан".

Related video

В городе Армянск, что в оккупированном Крыму, на территории завода "Крымский титан" заметили российскую военную технику, а также подразделения войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом 5 января сообщил Центр национального сопротивления (ЦНС).

Пока неизвестно, зачем агрессор перебросил войска на захваченное предприятие. В центре призывают местных жителей воздержаться от прогулок на открытом воздухе.

Также в ЦНС отмечают, что нахождение военных на объектах химической промышленности является нарушением норм международного гуманитарного права.

"Россияне не впервые пренебрегают соответствующими нормами. В частности, они размещают военных на ЗАЭС, а также на гражданских объектах: в школах, детсадах и больницах", — говорится в пресс-релизе ЦНС.

"Крымский титан" является крупнейшим производителем диоксида титана в Восточной Европе. На заводе также производят красный железоокисный пигмент, серную кислоту, минеральные удобрения, а также жидкое натриевое стекло, алюминия сульфат и железный купорос.

На заводе расположены два цеха: "Титан-1" и "Титан-2". Каждый из них производит до 40 тыс. тонн диоксида титана в год.

Напомним, 3 января в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что Россия стягивает на север оккупированного Крыма новые воинские части. Кроме того, оккупанты продолжают строить оборонные сооружения в этом районе полуострова и на территории захваченной части Херсонской области.

В тот же день военная разведка сообщила о том, что в оккупированном Крыму Россия разместила носители ядерного оружия. В ГРУ зафиксировали, что в селе Краснокаменка россияне готовили объект "Феодосия-13", где размещаются ядерные боеприпасы.

Ранее, 26 декабря, глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что оккупированный полуостров будет освобожден комбинированным путем: силой и дипломатией. По словам руководителя военной разведки, Украина ведет плодотворное сотрудничество с западными партнерами по поводу поставок вооружения для последующих атак украинских войск.