"Руйнівна солідарність": у РФ відреагували на постачання Німеччиною БМП Marder Україні

У російському посольстві в Німеччині заявляють, що рішення про постачання ухвалене під тиском Вашингтона і воно негативно позначиться на стані двосторонніх відносин.

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Посольство РФ у Німеччині засудило рішення Берліна передати БМП Marder та одну батарею ЗРК Patriot в Україну. Про це повідомляє "РИА Новости".

Рішення про передачу Україні бойових машин піхоти Marder до Росії називають черговим доказом того, що Вашингтон тисне на Берлін на догоду "руйнівній трансатлантичній солідарності".

"Рішуче засуджуємо це рішення і розглядаємо його як черговий крок до ескалації конфлікту в Україні. Рішення Берліна про постачання "київському режиму" важких озброєнь негативно позначиться на стані російсько-німецьких відносин", — заявили в посольстві.

Також російські дипломати наголосили, що рішення ухвалили напередодні Різдва та накази Міноборони РФ в односторонньому порядку оголосити режим припинення вогню.

Водночас ЗМІ стало відомо, що Берлін передасть Києву близько 40 БМП Marder. Такої кількості вистачить на оснащення одного батальйону. Вступити до України вони мають у першому кварталі нинішнього року

Нагадаємо, 5 січня у Bloomberg заявили, що Німеччина може передати Україні озброєння через тиск на Олафа Шольца в опозиції та коаліції.

6 січня у Бундестазі заявили, що вони продовжать роботу для передачі Україні не лише БМП Marder, а й танків Leopard 2.