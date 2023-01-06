"Разрушительная солидарность": в РФ отреагировали на поставки Германией БМП Marder Украине

В российском посольстве в Германии заявляют, что решение о поставках было принято под давлением Вашингтона и оно негативно скажется на состоянии двухсторонних отношений.

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Посольство РФ в Германии осудило решение Берлина передать БМП Marder и одну батарею ЗРК Patriot в Украину. Об этом сообщает "РИА-Новости".

Решение о передаче Украине боевых машин пехоты Marder в РФ называют очередным доказательством того, что Вашингтон давит на Берлин в угоду "разрушительной трансатлантической солидарности".

"Решительно осуждаем данное решение и рассматриваем его в качестве очередного шага к эскалации конфликта в Украине. Решение Берлина о поставке "киевскому режиму" тяжелых вооружений самым негативным образом отразится на состоянии российско-германских отношений", — заявили в посольстве.

Также российские дипломаты подчеркнули, что решение приняли накануне Рождества и приказы Минобороны РФ в одностороннем порядке объявить режим прекращения огня.

Вместе с тем СМИ стало известно, что Берлин передаст Киеву около 40 БМП Marder. Такого количества хватит для оснащения одного батальона. Поступить в Украину они должны в первом квартале нынешнего года

Напомним, 5 января в Bloomberg заявили, что Германия может передать Украине вооружение из-за давления на Олафа Шольца в оппозиции и коалиции.

6 января в Бундестаге заявили, что они продолжат работу для передачи Украине не только БМП Marder, но и танков Leopard 2.