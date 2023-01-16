У Сімферополі окупанти вербують карних злочинців на війну проти України, — ЗМІ

За словами правозахисниці Ольги Скрипник, особливу увагу росіяни приділять призову на фронт ув'язнених, яких засудили за тяжкі злочини.

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У виправній колонії №1 тимчасового окупованого Сімферополя окупанти вербують засуджених за кримінальними статтями на війну проти України. Про це в понеділок, 16 січня, повідомляє "Укрінформ" із посиланням на голову правління Кримської правозахисної групи Ольгу Скрипник.

За словами правозахисниці, особливу увагу привернуть вербувальники тим ув'язненим, які відбувають покарання за особливо тяжкі злочини в колоніях суворого режиму.

"Перші сигнали ми отримали в березні минулого року, коли громадяни України, які перебували на території РФ, повідомляли, що люди Пригожина вербують людей для участі у воєнних діях проти України", — розповіла Скрипник.

Речниця зазначила, що фіксуються також поодинокі випадки вербування росіянами на війну політв'язнів.

За яких умов ув'язнених відправляють на фронт?

За даними журналістів російського видання "Важливі історії", всім засудженим пропонують вирушити на війну терміном на 6 місяців. Їм обіцяють зарплату близько 200 тисяч рублів на місяць. За поранення — 300 тисяч рублів, а в разі смерті — 5 млн рублів родичам.

Водночас ув'язнених одразу попереджають про те, що виживуть деякі з них. Але тим, хто виживе, обіцяють помилування.

Нагадаємо, 12 січня в Генштабі Збройних сил України повідомили, що росіяни вербують колишніх військових і працівників силових структур до приватних військових компаній у Криму. За даними командування, на окупованому півострові оголосили набір нових ПВК "Щит" і "Русич". Потенційним кандидатам обіцяють грошове забезпечення та кажуть, що вони не братимуть участі в бойових діях на території України.

Раніше, 11 січня політолог Микола Давидюк розповів Фокусу, що російська опозиція боїться розпаду Росії та хоче зберегти Крим не менше, ніж Путін.

9 січня, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що після встановлення вогневого контролю ЗСУ над Кримом російські військові та цивільні залишать територію півострова за лічені дні.