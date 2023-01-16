В Симферополе оккупанты вербуют уголовников на войну против Украины, — СМИ

По словам правозащитницы Ольги Скрипник, особое внимание россияне уделают призыву на фронт заключенных, которых осудили за особо тяжкие преступления.

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В исправительной колонии №1 временного оккупированного Симферополя оккупанты вербуют осужденных по уголовных статьям на войну против Украины. Об этом в понедельник, 16 января, сообщает "Укринформ" со ссылкой на председателя правления Крымской правозащитной группы Ольгу Скрипник.

По словам правозащитницы, особое внимание вербовщики уделают тем заключенным, которые отбывают наказание за особо тяжкие преступления в колониях строго режима.

"Первые сигналы мы получили в марте прошлого года, когда граждане Украины, находившиеся на территории РФ, сообщали, что люди Пригожина вербуют людей для участия в военных действиях против Украины", — рассказала Скрипник.

Спикер отметила, что фиксируются также единичные случаи вербовки россиянами на войну политзаключенных.

На каких условиях заключенных отправляют на фронт?

По данным журналистов российского издания "Важные истории", всем осужденным предлагают отправиться на войну сроком на 6 месяцев. Им обещают оплату около 200 тысяч рублей в месяц. За ранение — 300 тысяч рублей, а в случае смерти — 5 млн рублей родственникам.

При этом заключенных сразу предупреждают о том, что выживут немногие из них. Но тем, кто выживет, обещают помилование.

Напомним, 12 января в Генштабе Вооруженных сил Украины сообщили, что россияне вербуют бывших военных и работников силовых структур в частные военные компании в Крыму. По данным командования, на оккупированном полуострове объявили набор в новые ЧВК "Щит" и "Русич". Потенциальным кандидатам обещают денежное довольствие и говорят, что они не будут участвовать в боевых действиях на территории Украины.

Ранее, 11 января политолог Николай Давидюк рассказал Фокусу, что российская оппозиция боится распада России и хочет сохранить Крым не меньше, чем Путин.

9 января, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что после установления огневого контроля ВСУ над Крымом российские военные и гражданские покинут территорию полуострова в считанные дни.