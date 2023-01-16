Удар по Києву 14 січня: ракети С-400 запускали не з Білорусі, а з Росії, - розслідувачі

Моніторингова група заявила, що звуки запусків ракет уранці 14 січня чули мешканці Брянської області Росії.

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Запуск ракет С-400, які вдарили по Києву 14 січня, міг бути з білоруської частини Чорнобильської зони або Брянської області РФ. Про це повідомили фахівці з моніторингової групи "Беларускі Гаюн" в Telegram.

У повідомленні сказано, що моніторингова група не отримала жодних повідомлень про запуск ракет С-400 з аеродрому "Зябрівка" в Білорусі. Це стосується свідчень місцевих жителів. Так, неподалік "Зябрівки" є велика кількість сіл, а також за 10 кілометрів знаходиться місто Гомель.

Фахівці заявили, що якщо запуск було здійснено з території Білорусі, то є лише одне місце, де це можна було б зробити потай. Йдеться про білоруську частину Чорнобильської зони відчуження.

Крім того, як йдеться у повідомленні, ракети С-400 могли запустити росіяни з прикордонного з Білоруссю району Брянської області РФ. Щобільше, саме там місцеві мешканці чули звуки запусків ракет уранці 14 січня. Так, мешканці населених пунктів Клинці, Вишків, Почеп, Климово, Новозибків з 7 ранку чули вибухи, а о 10:29 вибухи чули у Клинцях та Унечі.

"Таким чином, на цей час набагато ймовірніше те, що запуск ракет С-400 вранці 14 січня був зроблений не з Білорусі, а з РФ", — сказано в повідомленні.

Зазначається, що це повідомлення було зроблено як коментар на припущення видання Defense Express про те, що ракети із ЗРК С-400 були запущені з аеродрому "Зябрівка". Видання написало, що маркування на уламках снаряда дозволяє ідентифікувати його як 48Н6ДМ. У ЗСУ немає на озброєнні таких ракет, наголосили фахівці.

Раніше Фокус писав, що російська ракета С-400 вранці 14 січня вразила інфраструктурний об'єкт у Києві. Уламки снаряда пошкодили приватний автомобіль у Дарницькому районі.

Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат говорив, що 14 січня ракети по Києву запустили з північного напрямку. ЗСУ, за його словами, зараз не мають ефективних систем для ураження балістичних ракет.