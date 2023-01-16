Удар по Киеву 14 января: ракеты С-400 запускали не из Беларуси, а из России, — расследователи

Мониторинговая группа заявила, что звуки запусков ракет утром 14 января слышали жители Брянской области России.

Related video

Запуск ракет С-400, которые ударили по Киеву 14 января, мог быть из беларусской части Чернобыльской зоны или из Брянской области РФ. Об этом сообщили специалисты из мониторинговой группы "Беларускі Гаюн" в Telegram.

В сообщении сказано, что мониторинговая группа не получила никаких сообщений о запусках ракет С-400 с аэродрома "Зябровка" в Беларуси. Это касается свидетельств от местных жителей. Так, недалеко от "Зябровки" есть большое количество сел, а также в 10 километрах находится город Гомель.

Специалисты заявили, что если запуск был произведен с территории Беларуси, то есть лишь одно место, где это можно было бы сделать скрытно. Речь идет о белорусской части Чернобыльской зоны отчуждения.

Кроме того, как говорится в сообщении, ракеты С-400 могли запустить россияне с приграничного с Беларусью района Брянской области РФ. Более того, именно там местные жители слышали звуки запусков ракет утром 14 января. Так, жители населенных пунктов Клинцы, Вышков, Почеп, Климово, Новозыбков с 7 утра слышали взрывы, а в 10:29 взрывы слышали в Клинцах и Унече.

"Таким образом, на текущий момент намного вероятнее то, что запуск ракет С-400 утром 14 января был произведен не из Беларуси, а из РФ", — сказано в сообщении.

Отмечается, что данное сообщения было сделано в качестве комментария на предположение издания Defense Express о том, что ракеты из ЗРК С-400 были запущены с аэродрома "Зябровка". Издание написало, что маркировки на обломках снаряда позволяют идентифицировать его как 48Н6ДМ. У ВСУ нет на вооружении таких ракет, подчеркнули специалисты.

Ранее Фокус писал, что российская ракета С-400 утром 14 января поразила инфраструктурный объект в Киеве. Обломки снаряда повредили частный автомобиль в Дарницком районе.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат говорил, что 14 января ракеты по Киеву запустили с северного направления. ВСУ, по его словам, сейчас не имеют эффективные системы для поражения баллистических ракет.