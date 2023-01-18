Кампанія про "великий наступ": у РФ хочуть посіяти хаос серед українців, – Арестович (відео)

На думку Олексія Арестовича, зростання чисельності російської армії до 330 тисяч є серйозно загрозою, проте очікувати великого наступу найближчим часом не варто.

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Російська Федерація проводить проти військовослужбовців та мирних жителів України інформаційну кампанію, розповідаючи про майбутній "великий наступ". Про це заявив Олексій Арестович під час прямої трансляції на каналі "Фейгін Live".

На думку колишнього радника Офісу президента, автором концепції гібридної війни, яку зараз веде Росія проти України, є начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов. Арестович наголосив, що після повернення на посаду командувача російських військ в Україні, Герасимов впроваджує свої корективи.

"На наших військових, які виконують бойові завдання, вперше полетіли російські пропагандистські листівки. Здійснюється психологічний тиск як на українських військових, так і на цивільних", — сказав Арестович.

[ + – ] Арестович прокоментував загрозу нового наступу з боку РФ

Подібні дії з боку Росії Олексій Арестович назвав "інформаційною операцією", яка має посіяти страх і паніку серед українців. З цією ж метою, на думку блогера, Кремль просуває наратив про "великий наступ РФ".

Арестович також зазначив, що чисельність російських військовослужбовців на території України зросла до 330 тисяч, що є "серйозною загрозою". При цьому колишній радник ОП не бачить загрози нового наступу на Україну одразу з кількох напрямків.

"В окремих місцях ми бачимо скупчення військ противника, але підготовки ударних з'єднань для великої війни немає. Тому в найближчі 2-3 тижні великої війни очікувати не варто", — сказав Олексій Арестович.

Нагадаємо, 17 січня Олексій Арестович звільнився з Офісу президента України. Це рішення було ухвалене на тлі скандалу навколо висловлювання екс-радника ОП про те, що падіння ракети на житловий будинок у Дніпрі 14 січня сталося внаслідок роботи української ППО.

Ще Фокус писав про те, що Олексій Арестович вибачився за свої слова про трагедію в Дніпрі. Він також повідомив, що не шкодує про втрату посади радника Офісу президента.