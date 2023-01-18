Кампания о "великом наступлении": в РФ хотят посеять хаос среди украинцев, – Арестович (видео)

По мнению Алексея Арестовича, рост численности российской армии до 330-и тысяч является серьезно угрозой, однако ожидать большого наступления в ближайшее время не стоит.

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Российская Федерация проводит против военнослужащих и мирных жителей Украины информационную кампанию, рассказывая о грядущем "большом наступлении". Об этом заявил Алексей Арестович во время прямой трансляции на канале Фейгин Live.

По мнению бывшего советника Офиса президента, автором концепции гибридной войны, которую сейчас ведет Россия против Украины является начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Арестович подчеркнул, что после возвращения на пост командующего российскими войсками в Украине, Герасимов внедряет свои коррективы.

"На наших военных, которые выполняют боевые задачи, впервые полетели российские пропагандистские листовки. Производится психологическое давление как на украинских военных, так и на гражданских", — сказал Арестович.

[ + – ] Арестович прокомментировал угрозу нового наступления со стороны РФ

Подобные действия со стороны России Алексей Арестович назвал "информационной операцией", призванной посеять страх и панику среди украинцев. С этой же целью, по мнению блогера, Кремль продвигает наратив о "великом наступлении РФ".

Арестович также указал на то, что численность российских военнослужащих на территории Украины вросла до 330-и тысяч, что является "серьезной угрозой". При этом бывший советник ОП не видит угрозы нового наступления на Украину сразу с нескольких направлений.

"В отдельных местах мы видим скопление войск противника, но подготовки ударных соединений для большой войны нет. Поэтому в ближайшие 2-3 недели большой войны ожидать не стоит", — заключил Алексей Арестович.

Напомним, что 17 января Алексей Арестович уволился из Офиса президента Украины. Данное решение было принято на фоне скандала вокруг высказывания экс-советника ОП о том, что падения ракеты на жилой дом в Днепре 14 января произошло в результате работы украинской ПВО.

Еще Фокус писал о том, что Алексей Арестович принес извинения за свои слова о трагедии в Днепре. Он также сообщил, что не жалеет о потере должности советника Офиса президента.