Можуть їхати без Abrams: новий голова Міноборони Німеччини про постачання Leopard 2 в Україну

За словами Бориса Пісторіуса, рішення про передавання танків буде ухвалено в найближчі кілька днів, незалежно від рішення США передавати свої машини чи ні.

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Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що рішення про постачання німецьких танків Leopard 2 не прив'язують до такого рішення зі США з M1 Abrams. Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу ARD.

З початку призначення Пісторіуса чиновник одразу опинився під тиском партнерів, щоб Німеччина дозволила постачання німецьких танків в Україну. Глава оборонного відомства заявив, що йому нічого невідомо про взаємозв'язок між рішенням про передавання німецьких танків разом з американськими M1 Abrams.

"Я абсолютно впевнений, що ми отримаємо рішення з цього питання найближчими кількома днями. Але сьогодні я не можу сказати вам, як воно виглядатиме", — заявив Пісторіус.

Перед цим у ЗМІ повідомляли, що канцлер Німеччини Олаф Шольц висунув президенту США умову, що рішення про постачання танків Leopard 2 може бути ухвалене лише якщо Штати погодяться постачати свої M1 Abrams. Офіційно Шольц заявляв, що рішення про постачання танків має бути у координації із союзниками.

Нагадаємо, 19 січня в Міноборони Литви заявили, що низка країн оголосять про постачання танків Leopard 2 в Україну під час засідання у форматі Рамштайн.

20 січня в CNN повідомили, що США та Німеччина не можуть домовитися про передавання танків Україні. Для Олафа Шольца це морально тяжке питання.