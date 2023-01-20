Могут ехать без Abrams: новый глава Минобороны Германии о поставках Leopard 2 в Украину

По словам Бориса Писториуса, решение о передаче танков будет принято в ближайшие несколько дней, независимо от решения США передавать свои машины или нет.

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Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что решение о поставках немецких танков Leopard 2 не привязывают к такому же решению из США с M1 Abrams. Об этом он заявил в интервью телеканалу ARD.

С начала назначения Писториуса чиновник сразу оказался под давлением партнеров, чтобы Германия разрешила поставки немецких танков в Украину. Глава оборонного ведомства заявил, что ему ничего неизвестно о взаимосвязи между решением о передаче немецких танков вместе с американскими M1 Abrams.

"Я абсолютно уверен, что мы получим решение по этому вопросу в ближайшие несколько дней. Но сегодня я не могу сказать вам, как оно будет выглядеть", — заявил Писториус.

Перед этим в СМИ сообщали, что канцлер Германии Олаф Шольц выдвинул президенту США условие, что решение о поставках танков Leopard 2 может быть принято только если Штаты согласятся поставлять свои M1 Abrams. Официально Шольц заявлял, что решение о поставках танков должно быть в координации с союзниками.

Напомним, 19 января в Минобороны Литвы заявили, что ряд стран объявят о поставках танков Leopard 2 в Украину в ходе заседания в формате Рамштайн.

20 января в CNN сообщили, что США и Германия не могут договориться о передаче танков Украине. Для Олафа Шольца это морально тяжелый вопрос.