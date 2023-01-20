ЗC РФ вдарили по дитсадку в Краматорську: є загиблий (фото, відео)
Армія Росії завдала 3 ракетні удари по місту, в якому проживає майже 77 тисяч людей. В ОВА заявили, що метою окупантів були виключно цивільні об'єкти.
Російські військові 20 січня завдали ракетного удару по Краматорську, снаряд упав біля дитячого садка. Про це написав у Telegram голова Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Павло Кириленко.
"Вранці росіяни завдали ракетного удару по Краматорську — ракета впала поблизу дитсадка. Наслідки удару встановлюємо", — інформував чиновник.
Ворожа армія завдала 3 ракетні удари по місту, уточнив заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко.
"Пошкоджено об'єкти інфраструктури — дитячий садок, школа та приватний профілакторій. У будівлях розбито вікна та пошкоджено дах. Обійшлося без жертв і постраждалих", — зазначив він.
Пізніше в ефірі єдиного телемарафону Кириленко підтвердив, що метою ворога були виключно цивільні об'єкти. Відомо про одного загиблого.
"Частково пошкоджені багатоквартирні будинки, що знаходяться поруч. Підраховуються збитки, надається необхідна допомога. Зараз є підтвердження про одного загиблого", — підкреслив він.
Ситуація в Донецькій області, за оцінкою Кириленка, досить небезпечна через безперервні бої з агресором. У Краматорську зараз мешкає майже 77 тисяч осіб, додав він.
Нагадаємо, що в ніч із 2 на 3 січня росіяни обстріляли Краматорськ і пошкодили понад 40 будинків. Ракетний удар ворога по місту 3 січня потрапив у прямий ефір французького телеканалу TF1.
На початку грудня 2022 року 370 житлових будинків Краматорська залишилися без опалення через бойові дії.