ЗC РФ вдарили по дитсадку в Краматорську: є загиблий (фото, відео)

Армія Росії завдала 3 ракетні удари по місту, в якому проживає майже 77 тисяч людей. В ОВА заявили, що метою окупантів були виключно цивільні об'єкти.

Related video

Російські військові 20 січня завдали ракетного удару по Краматорську, снаряд упав біля дитячого садка. Про це написав у Telegram голова Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Павло Кириленко.

"Вранці росіяни завдали ракетного удару по Краматорську — ракета впала поблизу дитсадка. Наслідки удару встановлюємо", — інформував чиновник.

Ворожа армія завдала 3 ракетні удари по місту, уточнив заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко.

"Пошкоджено об'єкти інфраструктури — дитячий садок, школа та приватний профілакторій. У будівлях розбито вікна та пошкоджено дах. Обійшлося без жертв і постраждалих", — зазначив він.

Пізніше в ефірі єдиного телемарафону Кириленко підтвердив, що метою ворога були виключно цивільні об'єкти. Відомо про одного загиблого.

[ + – ] Про російський ракетний удар по Краматорську Кириленко говорить після 1-ї хвилини

"Частково пошкоджені багатоквартирні будинки, що знаходяться поруч. Підраховуються збитки, надається необхідна допомога. Зараз є підтвердження про одного загиблого", — підкреслив він.

Ситуація в Донецькій області, за оцінкою Кириленка, досить небезпечна через безперервні бої з агресором. У Краматорську зараз мешкає майже 77 тисяч осіб, додав він.

Нагадаємо, що в ніч із 2 на 3 січня росіяни обстріляли Краматорськ і пошкодили понад 40 будинків. Ракетний удар ворога по місту 3 січня потрапив у прямий ефір французького телеканалу TF1.

На початку грудня 2022 року 370 житлових будинків Краматорська залишилися без опалення через бойові дії.