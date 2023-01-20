ВC РФ ударили по детсаду в Краматорске: есть погибший (фото, видео)

Армия России нанесла 3 ракетных удара по городу, в котором проживает около 77 тысяч человек. В ОВА заявили, что целью оккупантов были исключительно гражданские объекты.

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Российские военные 20 января нанесли ракетный удар по Краматорску, снаряд упал возле детского сада. Об этом написал в Telegram глава Донецкой областной военной администрации (ОВА) Павел Кириленко.

"Утром россияне нанесли ракетный удар по Краматорску — ракета упала вблизи детсада. Последствия удара устанавливаем", — информировал чиновник.

Вражеская армия нанесла 3 ракетных удара по городу, уточнил замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

"Повреждены объекты инфраструктуры – детский сад, школа и частный профилакторий. В зданиях разбиты окна и повреждена крыша. Обошлось без жертв и пострадавших", — отметил он.

Позже в эфире единого телемарафона Кириленко подтвердил, что целью врага были исключительно гражданские объекты. Известно об одном погибшем.

[ + – ] О росийском ракетном ударе по Краматорску Кириленко говорит после 1-й минуты

"Частично повреждены находящиеся рядом многоквартирные дома. Подсчитываются убытки, оказывается необходимая помощь. Сейчас есть подтверждение об одном погибшем", — подчеркнул он.

Обстановка в Донецкой области, по оценке Кириленко, довольно опасная из-за непрекращающихся боев с агрессором. В Краматорске сейчас проживает около 77 тысяч человек, добавил он.

Напомним, что в ночь со 2 на 3 января россияне обстреляли Краматорск и повредили более 40 домов. Ракетный удар врага по городу 3 января попал в прямой эфир французского телеканала TF1.

В начале декабря 2022 года 370 жилых домов Краматорска остались без отопления из-за боевых действий.