ВC РФ ударили по детсаду в Краматорске: есть погибший (фото, видео)
Армия России нанесла 3 ракетных удара по городу, в котором проживает около 77 тысяч человек. В ОВА заявили, что целью оккупантов были исключительно гражданские объекты.
Российские военные 20 января нанесли ракетный удар по Краматорску, снаряд упал возле детского сада. Об этом написал в Telegram глава Донецкой областной военной администрации (ОВА) Павел Кириленко.
"Утром россияне нанесли ракетный удар по Краматорску — ракета упала вблизи детсада. Последствия удара устанавливаем", — информировал чиновник.
Вражеская армия нанесла 3 ракетных удара по городу, уточнил замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
"Повреждены объекты инфраструктуры – детский сад, школа и частный профилакторий. В зданиях разбиты окна и повреждена крыша. Обошлось без жертв и пострадавших", — отметил он.
Позже в эфире единого телемарафона Кириленко подтвердил, что целью врага были исключительно гражданские объекты. Известно об одном погибшем.
"Частично повреждены находящиеся рядом многоквартирные дома. Подсчитываются убытки, оказывается необходимая помощь. Сейчас есть подтверждение об одном погибшем", — подчеркнул он.
Обстановка в Донецкой области, по оценке Кириленко, довольно опасная из-за непрекращающихся боев с агрессором. В Краматорске сейчас проживает около 77 тысяч человек, добавил он.
Напомним, что в ночь со 2 на 3 января россияне обстреляли Краматорск и повредили более 40 домов. Ракетный удар врага по городу 3 января попал в прямой эфир французского телеканала TF1.
В начале декабря 2022 года 370 жилых домов Краматорска остались без отопления из-за боевых действий.