Обстріл Києва 14 січня із С-400: у ГУР спростували повідомлення про удар з Білорусі

Вадим Скібіцький заявив, що РФ використовує ракети із комплексу ППО, щоб компенсувати дефіцит високоточної зброї. Ворог їх модернізує, що дозволяє завдавати ударів у радіусі 250 км.

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Вранці, 14 січня, війська РФ завдали удару з ЗРС С-300/С-400 по Києву. Заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький заявив, що пускові розташовані на території РФ, а не Білорусі. Про це він сказав в інтерв'ю "Укрінформу".

Журналіст запитав, чому одразу не сказали, що обстріл Києва із С-400 відбувався з території Білорусі, а обмежилися фразою "з північного напрямку". На це Скібіцький відповів, що обстріл проводився з території РФ.

"Пуски здійснювали з території російської федерації, це перше. А по-друге, дефіцит високоточних крилатих ракет таких як Калібр, Х-101 та Х-555 змусив російську федерацію використовувати для обстрілів зенітні ракети. Вони пройшли модернізацію, ми розуміємо, яку саме. Не виключається, що в подальшому туди буде поставлено іншу бойову частину", — заявив військовий розвідник.

Також він зазначив, що на озброєнні РФ ще з Радянського Союзу дісталося 6-7 тисяч ракет, яким по 35-40 років. Так їх утилізують та покривають дефіцит високоточної зброї. А завдяки модернізації їхня дальність дозволяє застосовувати ракети на дистанції до 250 км.

Додамо, у Повітряних силах 14 січня також повідомляли, що завдано з північного напрямку. С-300/С-400 летять по балістичній траєкторії, тому Україна не має засобів для їх перехоплення.

Нагадаємо, 16 січня у ЗМІ писали, що запуск ракети 48Н6ДМ могли запускати з аеродрому "Зябрівка" у Білорусі".

Також 16 січня моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомила, що ракети для удару по Києву запускали з Брянської області РФ, а не з Білорусі. Якщо ж ракету таки запустили з Білорусі, то із Чорнобильської зони відчуження.