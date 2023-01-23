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Военный Фокус Российско-украинская война Массированный обстрел Украины 14 января

Обстрел Киева 14 января из С-400: в ГУР опровергли сообщения об ударе с Беларуси

обстрел киева 14 января
Обстрел Киева 14 января производился из территории РФ

Вадим Скибицкий заявил, что РФ использует ракеты из комплекса ПВО, чтобы компенсировать дефицит высокоточного оружия. Враг их модернизирует, что позволяет наносить удары в радиусе 250 км.

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Утром 14 января войска РФ нанесли удар из ЗРС С-300/С-400 по Киеву. Замначальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что пусковые были расположены на территории РФ, а не Беларуси. Об этом он сказал в интервью для "Укринформ".

Журналист спросил, почему сразу не сказали, что обстрел Киева из С-400 проходил с территории Беларуси, а ограничились фразой "с северного направления". На это Скибицкий ответил, что обстрел велся с территории РФ.

"Пуски совершали с территории Российской Федерации, это первое. А во-вторых, дефицит высокоточных крылатых ракет, таких как Калибр, Х-101 и Х-555, заставил Российскую Федерацию использовать для обстрелов зенитные ракеты. Они прошли модернизацию, мы понимаем, какую именно. Не исключается, что в дальнейшем туда будет поставлена другая боевая часть", — заявил военный разведчик.

Также он отметил, что на вооружении у РФ еще с Советского союза досталось 6-7 тысяч ракет, которым по 35-40 лет. Таким образом их утилизируют и покрывают дефицит высокоточного оружия. А благодаря модернизации их дальность позволяет применять ракеты на дистанции до 250 км.

Добавим, в Воздушных силах 14 января также сообщали, что был нанесен с северного направления. С-300/С-400 летят по баллистической траектории, поэтому у Украины нет средств для их перехвата.

Напомним, 16 января в СМИ писали, что запуск ракеты 48Н6ДМ могли запускать с аэродрома "Зябровка" в Беларуси".

Также 16 января мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" сообщила, что ракеты для удара по Киеву запускали из Брянской области РФ, а не из Беларуси. Если же ракету таки запустили из Беларуси, то с Чернобыльской зоны отчуждения.