Обстрел Киева 14 января из С-400: в ГУР опровергли сообщения об ударе с Беларуси

Вадим Скибицкий заявил, что РФ использует ракеты из комплекса ПВО, чтобы компенсировать дефицит высокоточного оружия. Враг их модернизирует, что позволяет наносить удары в радиусе 250 км.

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Утром 14 января войска РФ нанесли удар из ЗРС С-300/С-400 по Киеву. Замначальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что пусковые были расположены на территории РФ, а не Беларуси. Об этом он сказал в интервью для "Укринформ".

Журналист спросил, почему сразу не сказали, что обстрел Киева из С-400 проходил с территории Беларуси, а ограничились фразой "с северного направления". На это Скибицкий ответил, что обстрел велся с территории РФ.

"Пуски совершали с территории Российской Федерации, это первое. А во-вторых, дефицит высокоточных крылатых ракет, таких как Калибр, Х-101 и Х-555, заставил Российскую Федерацию использовать для обстрелов зенитные ракеты. Они прошли модернизацию, мы понимаем, какую именно. Не исключается, что в дальнейшем туда будет поставлена другая боевая часть", — заявил военный разведчик.

Также он отметил, что на вооружении у РФ еще с Советского союза досталось 6-7 тысяч ракет, которым по 35-40 лет. Таким образом их утилизируют и покрывают дефицит высокоточного оружия. А благодаря модернизации их дальность позволяет применять ракеты на дистанции до 250 км.

Добавим, в Воздушных силах 14 января также сообщали, что был нанесен с северного направления. С-300/С-400 летят по баллистической траектории, поэтому у Украины нет средств для их перехвата.

Напомним, 16 января в СМИ писали, что запуск ракеты 48Н6ДМ могли запускать с аэродрома "Зябровка" в Беларуси".

Также 16 января мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" сообщила, что ракеты для удара по Киеву запускали из Брянской области РФ, а не из Беларуси. Если же ракету таки запустили из Беларуси, то с Чернобыльской зоны отчуждения.