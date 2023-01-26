Паливо та податки: німецьку компанію звинувачують у допомозі російській стратегічній авіації, — ЗМІ

За словами журналістів, Wintershall і російський "Газпром" разом добувають один із компонентів гасу, який Росія потім використовує для заправки своїх бомбардувальників та винищувачів.

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Німецька компанія Wintershall Dea, яка є найбільшим виробником газу та нафти Німеччини, звинувачується у постачанні компонентів палива для російської стратегічної авіації. Про це пише видання Spiegel.

Видання пише, що лише 17 січня 2023 року компанія заявила, що припиняє бізнес на території Росії. Це сталося після того, як російська ракета знищила житловий будинок у Дніпрі.

За словами журналістів, ракету швидше за все випустив літак, який піднявся в повітря за допомогою палива, яке виробляється, у тому числі за допомогою компанії Wintershall. Проте компанія відкидає всі звинувачення, називаючи їх сфабрикованими.

Однак, за даними журналістів і деяких експертів, російські стратегічні бомбардувальники заправляються також гасом, частина якого вироблялася з газового конденсату виробництва Wintershall.

У матеріалі сказано, що компанія Wintershall розпочала співпрацю з російським "Газпромом" ще у 2008 році. Вони видобувають газовий конденсат на Уренгойскому родовищі, необхідний для виробництва гасу. За словами представників Wintershall, лише "Газпром" вирішує, що буде далі із сировиною.

Журналісти з'ясували, що "Газпром" транспортує газовий конденсат на НПЗ "Лукойла" в Пермі, "Татнафти" в Нижньокамську і "Роснефти" в Самарській області. У період із червня 2022 року по жовтень 2022 року три НПЗ по черзі доставили понад 8000 тонн гасу на авіабазу Шайківка, з якою російські бомбардувальники завдають ударів по Україні.

Видання пише, що це можна відстежити, використовуючи дані про вантажоперевезення російських поїздів, частково розбиті вагонами поїздів. Однак у Wintershall кажуть, що вжили якихось "заходів" відразу після початку вторгнення 24 лютого 2022 року і засудили агресію.

Також повідомляється, що Wintershall не стала залишати РФ відразу після початку війни, а тому заплатила в російську скарбницю податки на суму в сотні мільйонів євро. Компанія не назвала конкретних цифр і лише пояснила, що спільні підприємства групи підпадають під дію російського податкового законодавства

Раніше Фокус писав, що Туреччина подарувала Україні безпілотники Bayraktar. Компанія Baykar передала БПЛА для допомоги Збройним Силам України та народу України, а також захисту нашої країни від російських окупантів.

Також повідомлялося, що Lockheed Martin нарощує виробництво винищувачів F-16. За словами директора компанії, Lockheed Martin нарощуватиме виробництво винищувачів у штаті Південна Кароліна. Виробник не бере участі в переговорах про можливе постачання Києву військових літаків.

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