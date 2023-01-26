Топливо и налоги: немецкую компанию обвиняют в помощи российской стратегической авиации, — СМИ

По словам журналистов, Wintershall и российский "Газпром" вместе добывают один из компонентов керосина, который Россия затем использует для заправки своих бомбардировщиков и истребителей.

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Немецкая компания Wintershall Dea, которая является крупнейшим производителем газа и нефти Германии, обвиняется в поставках компонентов топлива для российской стратегической авиации. Об этом пишет издание Spiegel.

Издание пишет, что только 17 января 2023 года компания заявила, что прекращает бизнес на территории России. Это произошло после того, как российская ракета уничтожила жилой дом в Днепре.

По словам журналистов, ракету скорее всего выпустил самолет, который поднялся в воздух за счет топлива, производимого, в том числе при помощи компании Wintershall. Однако компания отвергает все обвинения, называя их сфабрикованными.

Однако по данным журналистов и некоторых экспертов, российские стратегические бомбардировщики заправляются также керосином, часть которого производилась из газового конденсата производства Wintershall.

В материале сказано, что компания Wintershall начала сотрудничество с российским "Газпромом" еще в 2008 году. Они добывают газовый конденсат на Уренгойском месторождении, необходимый для производства керосина. По словам представителей Wintershall, только "Газпром" решает, что будет дальше с сырьем.

Журналисты выяснили, что" Газпром" транспортирует газовый конденсат на НПЗ Лукойла в Перми, Татнефти в Нижнекамске и Роснефти в Самарской области. В период с июня 2022 года по октябрь 2022 года три НПЗ по очереди доставили более 8000 тонн керосина на авиабазу Шайковка, с которой российские бомбардировщики наносят удары по Украине.

Издание пишет, что это можно отследить, используя данные о грузоперевозках российских поездов, частично разбитые по вагонам поездов. Однако в Wintershall говорят, что приняли некие "меры" сразу после начала вторжения 24 февраля 2022 года и осудили агрессию.

Также сообщается, что Wintershall не стала уходить из РФ сразу после начала войны, а потому заплатила в российскую казну налоги на сумму в сотни миллионов евро. Компания не назвала конкретных цифр и лишь пояснила, что совместные предприятия группы подпадают под действие российского налогового законодательства

Ранее Фокус писал, что Турция подарила Украине беспилотники Bayraktar. Компания Baykar передала БПЛА для помощи Вооруженным Силам Украины и народу Украины, а также для защиты нашей страны от российских оккупантов.

Также сообщалось, что Lockheed Martin наращивает производство истребителей F-16. По словам директора компании, Lockheed Martin будет наращивать производство истребителей в штате Южная Каролина. Производитель не принимает участия в переговорах о возможной поставке Киеву военных самолетов.

Еще напомним, что в США рассказали, когда ВСУ начнут тренировки на M1 Abrams. По словам координатора Белого дома, прежде чем внедрять план тренировок для украинских военнослужащих необходимо "уточнить детали".