"Мала група найманців": у ЗСУ відповіли на приїзд військових із Білорусі до Кирилівки (відео)

За словами глави пресцентру Сил оборони Таврійського спрямування, штатних підрозділів білоруської армії в Україні не виявлено. ЗС РФ пробують оборону ЗСУ на міцність у Запорізькій та Херсонській областях.

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Штатних підрозділів збройних сил Білорусі на території України, зокрема на Таврійському напрямку, не виявлено. Про це заявив в ефірі єдиного телемарафону 27 січня голова об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського спрямування Євген Єрін.

Главу пресцентру попросили прокоментувати інформацію, озвучену мером Мелітополя Іваном Федоровим про заїзд до Кирилівки білоруських військових. Єрін сказав, що про цю ситуацію відомо небагато.

"Щодо білоруських найманців, якщо вони там і є, то це якась невелика група, на яку в принципі не варто звертати увагу. Саме штатних підрозділів білоруської армії на території України, зокрема, на Таврійському напрямі немає", — поінформував він.

[ + – ] Єрін говорить про білоруських військових із 2-ї хвилини

За його словами, у Запорізькій та Херсонській областях великої активності російських військ немає.

"Маленькі групи ведуть розвідку, диверсійні дії. Так вони пробують нашу оборону на міцність. Загалом якоїсь підготовки до масштабної наступальної операції поки не видно", — уточнив військовий.

Українські військові успішно відбивають будь-які спроби ЗС РФ просунутися, тож лінія фронту не змінилася.

Ворожа армія стягує всі сили на Донецький та Луганський напрями. Якщо там буде таке затишшя, то будемо очікувати, що, можливо, почнеться і на інших напрямках", – сказав Єрін.

Федоров 26 січня заявив, що білоруських військових бачили у тимчасово окупованій Кирилівці Запорізької області. "За фактом вони мають шеврони якоїсь Вітебської частини або бригади", — зазначав градоначальник.

За даними розвідки Міноборони Великобританії, російське командування відправляє військових до Білорусі на навчання. Станом на 25 січня було завершено підготовку 2-ї гвардійської мотострілецької дивізії. Більшість підрозділу повернулася до.

Глава Держприкордонслужби України Сергій Дейнеко 25 січня заявив про готовність українських військових відбити напад з Білорусі. З моменту створення у Білорусі угруповання для вторгнення має пройти щонайменше 2 тижні.