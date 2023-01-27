"Малая группа наемников": в ВСУ ответили на приезд военных из Беларуси в Кирилловку (видео)

По словам главы пресс-центра Сил обороны Таврийского направления, штатных подразделений белорусской армии в Украине не обнаружено. ВС РФ пробуют оборону ВСУ на крепкость в Запорожской и Херсонской областях.

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Штатных подразделений вооруженных сил Беларуси на территории Украины, в частности, на Таврийском направлении, не обнаружено. Об этом заявил в эфире единого телемарафона 27 января глава объединенного пресс-центра Сил обороны Таврийского направления Евгений Ерин.

Главу пресс-центра попросили прокомментировать информацию, озвученную мэром Мелитополя Иваном Федоровым о заезде в Кирилловку белорусских военных. Ерин сказал, что об этой ситуации известно немного.

"Что касается белорусских наемников, если они там и есть, то это какая-то небольшая группа, на которую в принципе не стоит обращать внимание. Именно штатных подразделений белорусской армии на территории Украины, в частности, на Таврийском направлении нет", — проинформировал он.

[ + – ] Ерин говорит о белорусских военных со 2-й минуты

По его словам, в Запорожской и Херсонской областях большой активности российских войск не наблюдается.

"Маленькие группы ведут разведку, диверсионные действия. Так они пробуют нашу оборону на крепкость. В целом какой-либо подготовки к масштабной наступательной операции пока не видно", — уточнил военный.

Украинские военные успешно отбивают любые попытки ВС РФ продвинуться, поэтому линия фронта не изменилась.

Вражеская армия стягивает все силы на Донецкое и Луганское направления, Если там будет такое-то затишье, то будем ожидать, что, возможно, начнется и на других направлениях", – сказал Ерин.

Федоров 26 января заявил, что белорусских военных видели во временно оккупированной Кирилловке Запорожской области. "По факту у них есть шевроны какой-то Витебской части или бригады", — отмечал градоначальник.

По данным разведки Минобороны Великобритании, российское командование отправляет военных в Беларусь на учения. По состоянию на 25 января была завершена подготовка 2-й гвардейской мотострелковой дивизии. Большая часть подразделения вернулась в РФ.

Глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко 25 января заявил о готовности украинских военных отразить нападение с Беларуси. С момента создания в Беларуси группировки для вторжения должно пройти минимум 2 недели