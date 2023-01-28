"Труднощі перекладу": Ігнат спростував повідомлення про 24 винищувачі F-16 для Повітряних сил

Українські журналісти, як зазначив Юрій Ігнат, некоректно переклали з іспанської його слова. Інформація про передачу винищувачів дуже чутлива.

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Спікер командування Повітряних сил України Юрій Ігнат спростував дані про очікування отримати 24 винищувачі F-16. Про це повідомляє УНІАН.

За словами Ігната, українські журналісти некоректно переклали його слова з іспанської мови, тому вийшло 24 винищувачі.

"Такі речі негативно впливають. Інформація дуже чутлива. Партнери не люблять, коли видають щось бажане за дійсне", — заявив речник.

В іспанській газеті El Pais вийшла стаття про те, що Київ очікує отримати першу партію винищувачів F-16 у вигляді двох ескадрилій. Після спростування Юрія Ігната новину в першоджерелі не змінили. У ній наводяться слова спікера Повітряних сил щодо планів отримати 24 літаки в межах нового пакету допомоги. Водночас наголошувалося, що швидко винищувачі не вдасться отримати через логістичні складності та навчання екіпажів, а також через складні переговори з партнерами.

[ + – ] Скриншот оригіналу статті на El Pais [ + – ] Скриншот перекладу статті El Pais

Нагадаємо, 27 січня в Повітряних силах заявили, що в Україні розроблять нову мережу аеродромів для західних винищувачів. Потрібно облаштувати безпечну мережу злітно-посадкових смуг.

Також 27 січня секретар РНБО Олексій Данілов натякнув на постачання винищувачів для України. У Пентагоні також не виключають постачання.