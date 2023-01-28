"Трудности перевода": Игнат опроверг сообщение о 24 истребителях F-16 для Воздушных сил

Украинские журналисты, как отметил Юрий Игнат, некорректно перевели с испанского его слова. Информация о передаче истребителей крайне чувствительна.

Related video

Спикер командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат опроверг данные об ожидании получить 24 истребителя F-16. Об этом сообщает "УНИАН".

По словам Игната, украинские журналисты некорректно перевели его слова с испанского языка, поэтому получилось 24 истребителя.

"Такие вещи негативно влияют. Информация очень чувствительна. Партнеры не любят, когда выдают что-то желаемое за действительное", — заявил спикер.

В испанской газете El Pais вышла статья о том, что Киев ожидает получить первую партию истребителей F-16 в виде двух эскадрилий. После опровержения Юрия Игната новость в первоисточнике не поменяли. В ней приводятся слова спикера Воздушных сил о планах получить 24 самолета в рамках нового пакета помощи. При этом отмечалось, что быстро истребители не удастся получить из-за логистических сложностей и обучения экипажей, а также из-за сложных переговорах с партнерами.

[ + – ] Скриншот оригинала статьи на El Pais [ + – ] Скриншот перевода статьи El Pais

Напомним, 27 января в Воздушных силах заявили, что в Украине разработают новую сеть аэродромов для западных истребителей. Нужно обустроить безопасную сеть взлетно-посадочных полос.

Также 27 января секретарь РНБО Алексей Данилов намекнул на поставку истребителей для Украины В Пентагоне также не исключают поставок.