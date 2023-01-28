Армія РФ наступає на трьох напрямках, незважаючи на величезні втрати, — Генштаб ЗСУ

Ворог атакує на Донеччині, а в Запорізькій, Херсонській і Харківській областях, навпаки, веде оборону.

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Російські війська продовжують наступати на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Про це повідомляється у зведенні Генштабу ЗСУ 28 січня.

ЗС РФ попри величезні втрати в живій силі, продовжують наступ на трьох напрямках. За даними Генерального штабу, окупанти наступають на:

Бахмут

Авдіївку

Новопавлівку

Водночас російська армія веде оборону на 4 напрямках — Куп'янському, Лиманському, Запорізькому та Херсонському.

У Генштабі зазначають, що співробітникам захопленої Запорізької атомної електростанції, які не пішли на співпрацю з окупантами, заблокували перепустки для проходу на станцію. Натомість ті, хто під тиском підписали контракт, отримали зниження зарплати. Окупанти мотивують своє рішення тим, що АЕС не працює.

Також ЗС РФ продовжують зазнавати втрат на лінії фронту. За даними Генштабу, до міської лікарні в Токмаку доставили до 50 поранених окупантів. Більшість із них повернули на фронт після надання формальної допомоги.

Нагадаємо, 27 січня у Генштабі ЗСУ заявили про створення перших у світі ударних рот БПЛА у складі української армії.

26 січня у зведенні Генерального штабу вказували, що в Криму окупанти припинять усі ремонтні роботи, щоб відправити кошти на війну.