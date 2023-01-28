Армия РФ наступает на трех направлениях несмотря на огромные потери, – Генштаб ВСУ

Враг атакует в Донецкой области, а в Запорожской, Херсонской и Харьковской областях наоборот, ведет оборону.

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Российсие войска продолжают наступать на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Об этом сообщается в сводке Генштаба ВСУ 28 января.

ВС РФ невзирая на огромные потери в живой силе продолжают наступление на трех направлениях. По данным Генерального штаба, оккупанты наступают на:

Бахмут

Авдеевку

Новопавловку

Вместе с тем российская армия ведет оборону на 4 направлениях — Купянское, Лиманское, Запорожское и Херсонское.

В Генштабе отмечают, что сотрудникам захваченной Запорожской атомной электростанции, которые не пошли на сотрудничество с оккупантами заблокировали пропуски для прохода на станцию. Вместе с тем те, кто под давлением подписали контракт, получили снижение зарплаты. Оккупанты мотивируют свое решение тем, что АЭС не работает.

Также ВС РФ продолжают нести потери на линии фронта. Согласно данным Генштаба, в городскую больницу в Токмаке доставили до 50 раненых оккупантов. Большинство из них вернули на фронт после оказания формальной помощи.

Напомним, 27 января в Генштабе ВСУ заявили о создании первых в мире ударных рот БПЛА в составе украинской армии.

26 января в сводке Генерального штаба указывали, что в Крыму оккупанты прекратят все ремонтные работы, чтобы отправить средства на войну.