"Відправлять на війну": РФ перекинула до Білорусі нові підрозділи військових, — ДПСУ

За інформацією Держприкордонслужби, на території республіки 9 тисяч російських військових. Після навчань на білоруських полігонах військових відправляють до Росії, а потім на фронт.

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Збройні сили Російської Федерації перекинули на територію Республіки Білорусь у нові військові підрозділи для проходження підготовки. Про це у понеділок, 30 січня, повідомив речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону.

Як розповів речник Держприкордонслужби, всього на території Білорусі перебувають близько 9 тисяч солдатів Російської Федерації.

"Раніше ми фіксували дещо більшу їх кількість. Але ті підрозділи, які вже пройшли навчання, були переведені назад на територію Росії для того, щоб надалі перекинути їх на напрямки, де ведуться бойові дії", — заявив Демченко.

У ДПСУ наголошують, що ситуація на кордоні з Білоруссю залишається повністю контрольованою. Перекинуті підрозділи поки що не фіксували біля кордону — вони переважно перебувають на білоруських полігонах. Водночас у Білорусі також проходять навчання авіаційної компоненти, які триватимуть, швидше за все, до 1 лютого.

Нагадаємо, 28 січня у Прикордонній охороні Польщі розповіли про те, що 46 нелегальних мігрантів у Білорусі спробували перейти кордон із Польщею та закидали прикордонний патруль камінням.

Раніше, 24 січня, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна ніколи не збиралася та не збирається нападати на Білорусь. За словами голови держави, для Києва важливо, щоб Білорусь не втратила своєї незалежності.

Також нагадаємо, що Фокус писав про те, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Україна нібито пропонувала Білорусі укласти пакт про ненапад.