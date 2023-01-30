"Отправят на войну": РФ перебросила в Беларусь новые подразделения военных, — ГПСУ

По информации Госпогранслужбы, на территории республики пребывают 9 тысяч российских военных. После учений на белорусских полигонах, военных отправляют в Россию, а потом на фронт.

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Вооруженные силы Российской Федерации перебросили на территорию Республики Беларусь новые военные подразделения для прохождения подготовки. Об этом в понедельник, 30 января, сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко в эфире национального телемарафона.

Как рассказал спикер Госпогранслужбы, всего на территории Беларуси находятся порядка 9 тысяч солдат Российской Федерации.

"Ранее мы фиксировали несколько большее их количество. Но те подразделения, которые уже прошли обучение, были переведены назад на территорию России для того, чтобы в дальнейшем перекинуть их на направления, где ведутся боевые действия", — заявил Демченко.

В ГПСУ отмечают, что ситуация на границе с Беларусью остается полностью контролированной. Переброшенные подразделения пока не фиксировали у границы — они в основном пребывают на беларусских полигонах. Одновременно с этим в Беларуси также проходят учения авиационной компоненты, которые продлятся, скорее всего, до 1 февраля.

Напомним, 28 января в Пограничной охране Польши рассказали о том, что 46 нелегальных мигрантов в Беларуси попытались перейти границу с Польшей и забросали пограничный патруль камнями.

Ранее, 24 января, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина никогда не собиралась и не собирается нападать на Беларусь. По словам главы государства, для Киева важно, чтобы Беларусь не утратила свою независимость.

Также напомним, Фокус писал о том, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Украина якобы предлагала Беларуси заключить пакт о ненападении.