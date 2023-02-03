"F-16 або Gripen": Київ веде переговори про пошук платформи для отримання авіації, — Резніков

За словами глави Міноборони України, росіяни бояться HIMARS, тому всі важливі склади з паливом, амуніцією, а також командні пункти винесли за 120 км від лінії фронту.

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Україна веде переговори щодо пошуку платформи щодо надання Україні тактичної авіації. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков на спільній пресконференції зі своїм польським колегою Маріушем Блащаком, повідомляє в п'ятницю, 3 лютого, пресслужба відомства.

"Що це буде — F-16, Gripen — це питання дискусій із партнерами з країн НАТО", — заявив Резніков.

Крім того, Міністр оборони додав, що Київ веде переговори з партнерами, щоб отримати далекобійні засоби ураження з дальністю від 150 км.

"Вони бояться HIMARS, тому всі свої важливі склади з паливом, амуніцією, командні пункти винесли за 120 км від лінії фронту. Тому ми обговорюємо з партнерами засоби ураження дальністю 150 км. Тоді ми зможемо по місцях концентрації ворога завдавати уражень і не дати їм піти в цей наступ легкою прогулянкою", — заявив Резніков.

Постачання США далекобійних ракет

Нагадаємо, 3 лютого США оголосили новий пакет військової допомоги для України майже на $2,2 млрд. Пакет включає протитанкові ракети Javelin, артилерійські боєприпаси, а також звичайні й далекобійні ракети для HIMARS.

Представник Пентагону Пет Райдер повідомив, що пакет озброєнь для України включає високоточні бомби GLSDB.

"Це надасть українцям можливість більшого радіусу дії (до 150 км), що дозволить проводити операції для захисту власної країни та повернення суверенної території". — заявив Райдер.

Також 3 лютого повідомлялося, що Швеція та Німеччина ведуть переговори про новий пакет військової допомоги Україні, в межах якого Стокгольм передасть українським військовим ракети та пускові установки для німецької системи IRIS-T.

Раніше, 2 лютого, міністр оборони Італії Гвідо Кросетто заявив, що майбутній пакет військової допомоги Україні, ймовірно, включатиме зброю захисту від російських ракетних атак.