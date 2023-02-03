"F-16 или Gripen": Киев ведет переговоры о поиске платформы для получения авиации, — Резников

По словам главы Минобороны Украины, россияне боятся HIMARS, поэтому все важные составы с топливом, амуницией, а также командные пункты вынесли в 120 км от линии фронта.

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Украина ведет переговоры о поиске платформы по предоставлению Украине тактической авиации. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников на совместной пресс-конференции со своим польским коллегой Мариушем Блащаком, сообщает в пятницу, 3 февраля, пресс-служба ведомства.

"Что это будет — F-16, Gripen — это вопрос дискуссий с партнерами из стран НАТО", — заявил Резников.

Кроме того, министр обороны добавил, что Киев ведет переговоры с партнерами, чтобы получить дальнобойные средства поражения с дальностью от 150 км.

"Они боятся HIMARS, поэтому все свои важные составы с топливом, амуницией, командные пункты вынесли в 120 км от линии фронта. Потому мы обсуждаем с партнерами средства поражения дальностью 150 км. Тогда мы сможем у места концентрации врага наносить поражение и не дать пойти им в это наступление легкой прогулкой, — заявил Резников.

Поставки США дальнобойных ракет

Напомним, 3 февраля США объявили новый пакет военной помощи для Украины почти на $2,2 млрд. Пакет включает в себя противотанковые ракеты Javelin, артиллерийские боеприпасы, а также обычные и дальнобойные ракеты для HIMARS.

Представитель Пентагона Пэт Райдер сообщил, что пакет вооружений для Украины включает высокоточные бомбы GLSDB.

"Это предоставит украинцам возможность большего радиуса действия (до 150 км), что позволит проводить операции для защиты собственной страны и возвращения суверенной территории". — заявил Райдер.

Также 3 февраля сообщалось, что Швеция и Германия ведут переговоры о новом пакете военной помощи Украине, в рамках которого Стокгольм передаст украинским военным ракеты и пусковые установки для немецкой системы IRIS-T.

Ранее, 2 февраля, министр обороны Италии Гвидо Кросетто заявил, что предстоящий пакет военной помощи Украине, вероятно, будет включать оружие защиты от российских ракетных атак.