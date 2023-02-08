Eurofighter, F-35 або Hawk T1: на яких винищувачах можуть навчатися льотчики ЗСУ в Британії
У королівських повітряних силах експлуатують два види винищувачів F-35 та Eurofighter, якщо F-35 – це дорогий та технологічний літак, який навряд чи передадуть, то Eurofighter є європейським винищувачем. Цей варіант аналітики називають найімовірнішим.
Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак заявив, що вони розпочнуть підготовку українських льотчиків винищувальної авіації у межах нового пакету допомоги ЗСУ. Видання Defense Express припустило, про які літаки може йтися.
На даний момент королівські повітряні сили Великобританії експлуатують два види винищувачів — F-35 та Eurofighter. Однак у виданні наголошують, що є ще один потенційний кандидат, на якому військові можуть проходити навчання – тренувальний BAE Hawk Т1.
Варіант з F-35 відразу відкидають тому, що це дорогий винищувач 5 покоління, надлишкової кількості у світі їх немає, до того ж там є низка секретних технологій.
Eurofighter — це спільна розробка зі створення європейського винищувача. Британія, Німеччина, Італія та Іспанія разом створили літак. Однак тут може знадобитися дозвіл Німеччини на реекспорт, оскільки це одна з країн-розробників. У Берліні кажуть, що про постачання винищувачів Україні не йдеться. Однак цей варіант у виданні усе рівно називають найбільш реалістично-оптимістичним.
Третій варіант полягає в освоєнні українськими льотчиками тренувальних літаків BAE Hawk Т1.
Нагадаємо, 7 лютого президент США Джо Байден заявив, що вони не планують передавати Україні винищувачі F-16.
3 лютого Прем'єр-міністр Ріші Сунак розповів, у чому складності поставок Україні винищувачів. Для навчання управлінню літаками знадобиться кілька місяців, а то й років.