Eurofighter, F-35 или Hawk T1: на каких истребителях могут учиться летчики ВСУ в Британии

В королевских воздушных силах эксплуатируют два вида истребителей F-35 и Eurofighter, если F-35 — это дорогой и технологичный самолет, который вряд ли передадут, то Eurofighter является европейским истребителем. Этот вариант аналитики называют более вероятным.

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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что они начнут подготовку украинских летчиков истребительной авиации в рамках нового пакета помощи ВСУ. Издание Defense Express предположило, о каких самолетах может идти речь.

На данный момент королевские воздушные силы Великобритании эксплуатируют два вида истребителей — F-35 и Eurofighter. Однако в издании отмечают, что есть еще один потенциальный кандидат, на котором военные могут проходить обучение — тренировочный BAE Hawk Т1.

[ + – ] Истребитель 5 поколения F-35 Фото: UK Army

Вариант с F-35 сразу отбрасывают, так как это дорогостоящий истребитель 5 поколения, избыточного количества в мире их нет, вдобавок там есть ряд секретных технологий.

[ + – ] Eurofighter Typhoon

Eurofighter — это совестная разработка по созданию европейского истребителя. Британия, Германия, Италия и Испания вместе создали самолет. Однако тут может потребоваться разрешение Германии на реэкспорт, так как они одна из стран-разработчиков. В Берлине говорят, что речи о поставках истребителей Украине не идет. Однако этот вариант в издании все равно называют самым реалистично-оптимистичным.

Третий вариант заключается в освоении украинскими летчиками тренировочных самолетов BAE Hawk Т1.

[ + – ] HAWK T1

Напомним, 7 февраля президент Джо Байден завил, что они не планируют передавать Украине истребители F-16.

3 февраля преьмер-министр Риши Сунак рассказал, в чем сложности поставок Украине истребителей. Для обучения управлению самолетами понадобится несколько месяцев, если не лет.