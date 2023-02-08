Eurofighter, F-35 или Hawk T1: на каких истребителях могут учиться летчики ВСУ в Британии
В королевских воздушных силах эксплуатируют два вида истребителей F-35 и Eurofighter, если F-35 — это дорогой и технологичный самолет, который вряд ли передадут, то Eurofighter является европейским истребителем. Этот вариант аналитики называют более вероятным.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что они начнут подготовку украинских летчиков истребительной авиации в рамках нового пакета помощи ВСУ. Издание Defense Express предположило, о каких самолетах может идти речь.
На данный момент королевские воздушные силы Великобритании эксплуатируют два вида истребителей — F-35 и Eurofighter. Однако в издании отмечают, что есть еще один потенциальный кандидат, на котором военные могут проходить обучение — тренировочный BAE Hawk Т1.
Вариант с F-35 сразу отбрасывают, так как это дорогостоящий истребитель 5 поколения, избыточного количества в мире их нет, вдобавок там есть ряд секретных технологий.
Eurofighter — это совестная разработка по созданию европейского истребителя. Британия, Германия, Италия и Испания вместе создали самолет. Однако тут может потребоваться разрешение Германии на реэкспорт, так как они одна из стран-разработчиков. В Берлине говорят, что речи о поставках истребителей Украине не идет. Однако этот вариант в издании все равно называют самым реалистично-оптимистичным.
Третий вариант заключается в освоении украинскими летчиками тренировочных самолетов BAE Hawk Т1.
Напомним, 7 февраля президент Джо Байден завил, что они не планируют передавать Украине истребители F-16.
3 февраля преьмер-министр Риши Сунак рассказал, в чем сложности поставок Украине истребителей. Для обучения управлению самолетами понадобится несколько месяцев, если не лет.