Шум чули в усіх районах міста: у Батумі на набережній вибухнула морська міна (відео)

Як пишуть у місцевих "Телеграм"-каналах, міну могло прибити до берега Чорного моря через сильний шторм. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

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На набережній грузинського міста Батумі вибухнула морська міна. Про це в понеділок, 13 лютого, повідомив місцевий блогер Микола Левшиць у своєму "Телеграм"-каналі.

За попередньою інформацією, під час вибуху міни ніхто не постраждав. На місце прибули співробітники поліції та оточили територію. Слідчі та криміналісти встановлюють обставини вибуху.

Як повідомив блогер, луну від вибуху чули майже в усіх районах міста. На той момент очевидці помітили "стовп бруду" на набережній.

Зазначимо, що, судячи з опублікованих кадрів, морська міна вибухнула на набережній міста, де гуляють люди, а поряд розташовані житлові будинки.

Нагадаємо, 11 лютого повідомлялося, що в Англії вибухнула 250 кілограмова бомба часів Другої світової війни. Її знайшли на річковій переправі в місті Грейт-Ярмут.

Раніше, 10 лютого, у Київській міській прокуратурі розповіли, що вибух на заводі в Дарницькому районі Києва стався через недбалість керівника приватної майстерні. Його затримали та звинуватили.