Шум слышали во всех районах города: в Батуми на набережной взорвалась морская мина (видео)

Как пишут в местных телеграм-каналах, мину могло прибить к берегу Черного моря из-за сильного шторма. По предварительной информации, никто не пострадал.

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На набережной грузинского города Батуми взорвалась морская мина. Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщил местный блогер Николай Левшиц в своем телеграм-канале.

По предварительной информации, в ходе взрыва мины никто не пострадал. На место прибыли сотрудники полиции и оцепили территорию. Следователи и криминалисты устанавливают обстоятельства взрыва.

Как сообщил блогер, эхо от взрыва слышалось почти во всех районах города. В тот момент очевидцы заметили "грязевой столб" на набережной.

Отметим, что судя по опубликованным кадрам, морская мина взорвалась на набережной города, где гуляют люди, а рядом расположены жилые дома.

Напомним, 11 февраля сообщалось, что в Англии взорвалась 250-килограммовая бомба времен Второй мировой войны. Ее нашли на речной переправе в городе Грейт-Ярмут.

Ранее, 10 февраля, в Киевской городской прокуратуре рассказали, что взрыв на заводе в Дарницком районе Киева произошел из-за халатности управляющего частной мастерской. Его задержали и предъявили обвинения.