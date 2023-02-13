"Досить проблем в Україні": Росії не вистачить сил для вторгнення до Молдови, — НАТО (відео)

За словами Мірча Джоане, Кремль все ще виношує план із вторгнення в Україну з боку Придністров'я та захоплення Одеси, але через поточні проблеми на фронті не може цього зробити.

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Росія не має достатніх сил, щоб вести бойові дії в Молдові або оточити Україну з боку Придністров'я. Про це в понеділок, 13 лютого, заявив заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане під час дискусії, організованої напередодні 59-ї Мюнхенської конференції з безпеки в Берліні.

Як зазначив представник Північноатлантичного Альянсу, Росія все ще виношує план захопити Одесу та зробити коридор у Придністров'ї, але через проблеми, що склалися на українському фронті, не може цього зробити.

"Повертаючись до Республіки Молдова, сьогодні Росія не має достатньо сил, але вони все ще мають план вийти з Придністров'я до України і оточити її з тилу. Вони хочуть взяти Одесу та зробити коридор у Придністров'ї, і далі спробувати реалізувати це. Але ми не бачимо у Росії достатньо сил, щоб зробити це", — розповів Джоане.

За словами заступника генсека НАТО, Росія активно перешкоджає прозахідному напрямку Молдови та намагається "підірвати верховне лідерство Маї Санду".

"Вони намагаються зробити в Молдові те саме, що в Україні, або як у Грузії, або як у Боснії та будь-якій іншій країні, яка є частиною нашої родини. Але зараз ми бачимо, що Росія не має достатньо потужності, щоб розпочати війну проти НАТО. У них достатньо проблем в Україні. І ми повинні допомогти Україні завдати їм ще більше проблем", — наголосив Джоане.

У НАТО переконані, що риторика Росії "виходить від безсилля, а не від сили", а керівництво Молдови "може розраховувати" на підтримку Альянсу в разі ескалації.

Росія планує захопити владу в Молдові, — Санду

Президентка Республіки Молдова Мая Санду 13 лютого заявила, що Кремль планує здійснити державний переворот у країні.

Глава Молдови повідомила, що отримані від української розвідки дані підтвердилися — Росія справді готувала силові дії із залученням диверсантів з РФ, Білорусі, Сербії та Чорногорії.

"План [Росії] на майбутній період передбачає диверсії із залученням людей з військовою підготовкою, замаскованих під цивільних осіб, для проведення насильницьких дій, нападів на державні будівлі та захоплення заручників", — розповіла Санду.

Раніше повідомлялося, що 9 лютого Служба безпеки та розвідки Молдови (SIS) підтвердила заяву президента Володимира Зеленського про передачу Кишиневу даних української розвідки.

Також нагадаємо, 2 лютого глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Захід нібито розглядає Молдову на роль "другої України".