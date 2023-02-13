"Достаточно проблем в Украине": России не хватит сил для вторжения в Молдову, — НАТО (видео)

По словам Мирча Джоанэ, Кремль все еще вынашивает план по вторжению в Украину со стороны Приднестровья и захвату Одессы, но из-за текущих проблем на фронте не может этого сделать.

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Россия не располагает достаточными силами, чтобы вести боевые действия в Молдове или окружить Украины со стороны Приднестровья. Об этом в понедельник, 13 февраля заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ в ходе дискуссии организованной в преддверии 59-й Мюнхенской конференции по безопасности в Берлине.

Как отметил представитель Североатлантического Альянса, Россия все еще вынашывает план захватить Одессу и сделать коридор в Приднестровье, но из-за проблем, сложившихся на украинском фронте, не может этого сделать.

"Возвращаясь к Республике Молдова, сегодня у России нет достаточно сил, но у них все еще есть план выйти из Приднестровья к Украине и окружить ее с тыла. Они хотят взять Одессу и сделать коридор в Приднестровье и дальше попробовать реализовать это. Но мы не видим у россии достаточно сил, чтобы сделать это", — рассказал Джоанэ.

По словам заместителя генсека НАТО, Россия активно препятствует прозападному направлению Молдовы и пытается "подорвать верховное лидерство Майи Санду".

"Они пытаются сделать в Молдове то же, что в Украине, или как в Грузии, или как Боснии и любой другой стране, которая является частью нашей семьи. Но сейчас мы видим, что у России нет достаточно мощности, чтобы начать войну против НАТО. У них достаточно проблем в Украине. И мы должны помочь Украине доставить им еще больше проблем", — подчеркнул Джоанэ.

В НАТО убеждены, что риторика России "исходит от бессилия, а не от силы", а руководство Молдовы "может рассчитывать" на поддержу Альянса в случае эскалации.

Россия планирует захватить власть в Молдове, — Санду

Президент Республики Молдова Майя Санду 13 февраля заявила, что Кремль планирует совершить государственный переворот в стране.

Глава Молдовы сообщила, что полученные от украинской разведки данные подтвердились — Россия действительно готовила силовые действия с привлечением диверсантов из РФ, Беларуси, Сербии и Черногории.

"План [России] на предстоящий период предусматривает диверсии с привлечением людей с военной подготовкой, замаскированных под гражданских лиц, для проведения насильственных действий, нападений на государственные здания и захвата заложников", — рассказала Санду.

Ранее сообщалось, что 9 февраля Служба безопасности и разведки Молдовы (SIS) подтвердила заявление президента Владимира Зеленского о передаче Кишиневу данных украинской разведки.

Также напомним, 2 февраля глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Запад якобы рассматривает Молдову на роль "второй Украины".