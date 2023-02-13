У них вистачає проблем: у НАТО заявили, що РФ немає "ні сил, ні бажання" воювати з блоком

За словами Мірчі Джоане, блок НАТО сильніший за Росію "в усіх аспектах", проте країнам потрібно діяти обережно, щоб уникнути прямої конфронтації або ескалації. Також він додав: допомога Україні прискорює завершення війни.

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Росія не має бажання вступати в пряму конфронтацію з країнами НАТО, оскільки вона програє за всіма параметрами блоку попри всі заяви Москви. Таку думку висловив заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоані на Мюнхенській конференції з безпеки в Берліні, повідомляє кореспондент "Укрінформу".

Він зазначив, що Росія зараз має достатньо проблем в Україні, тому в Москві не хочуть отримати їх ще більше. Джоане заявив, що блок НАТО набагато сильніший за Росію "в усіх аспектах", не кажучи вже про те, що країни Альянсу виробляють 55% світового ВВП.

Водночас заступник генсека НАТО зазначив, що країни Альянсу діятимуть обережно, щоб уникнути прямої конфронтації чи ескалації конфлікту. Він наголосив, що НАТО не має особисто брати участь у війні в Україні, але зобов'язаний зробити все можливе, щоб російські війська зазнали поразки.

"Чим більше ми допомагатимемо зараз, тим швидше завершиться війна, тим швидше закінчаться злочини та страждання", — сказав він. Водночас він визнав, що цей процес може затягнутися.

Крім того, Джоане заявив, що допомога Україні позначить майбутнє для регіону та всього світу.

"Боротьба України — також наша боротьба, адже на кону стоїть питання, як надалі житимуть країни світу та чи зможуть самі обирати своє майбутнє", — сказав він.

Заступник генсека НАТО зазначив, що світ має базуватися на передбачуваних нормах і безпеці, а не перетворюватися на джунглі. Ця війна визначає загалом, яким світовий порядок буде надалі.

Він також закликав інші країни перестати купувати зброю в Росії та навчати там своїх офіцерів, оскільки "запас російської репутації як військової супердержави сильно впав".

Раніше Фокус повідомляв, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 13 лютого під час брифінгу в Брюсселі заявив, що не видно жодних ознак того, що президент РФ Володимир Путін готується до миру. Тому глави оборонних відомств країн Альянсу 14 лютого обговорять прохання України про надання винищувачів західного зразка.

Крім того, ми інформували, що країни НАТО планують значно розширити запас боєприпасів, які стали виснажені через російську агресію проти України та постачання озброєнь Києву.