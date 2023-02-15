Близько 150 тисяч: втрати росіян зараз найбільші від початку війни, — ГУР (відео)

За словами представника військової розвідки Андрія Юсова, путінська команда мріє, щоб війська РФ вийшли до адмінкордонів Донецької та Луганської областей до березня, тому поспішно "закидує" східний фронт живою силою, але успіху не має.

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Втрати Збройних сил Російської Федерації зараз є найбільшими за весь час російсько-української війни. Про це в четвер, 15 лютого, повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

"Те, як вони поспішають, "спалюють" і власну техніку, і живу силу. Втрати ворога зараз за кількістю найбільші від початку цієї ганебної війни. Вони поспішають, це видно неозброєним поглядом", — розповів представник ГУР Міноборони.

За словами Юсова, втрати Росії на фронті становили вже близько 150 тисяч людей. Водночас останнім часом російська пропаганда активізувалася з новою силою, щоб переконати населення в необхідності проведення нової хвилі мобілізації.

"Їм пояснюють, чому вони повинні мовчки йти на забій, виконуючи якісь незрозумілі вказівки Кремля", — зазначив представник ГУР.

Загострення на Донбасі

За словами Андрія Юсова, на Донеччині зараз спостерігається надзвичайне загострення. Росіяни ведуть запеклі спроби повністю окупувати Луганську й Донецьку області до кінця березня.

"Такими були вказівки Путіна [президента РФ] Герасимову [начальнику Генштабу РФ]. Ці дати нічого не означають, нічого в них не вийде. Український Донбас тримається, і Бахмут тримається. Надзвичайно важко, бо ворог попри те, що це вже не друга армія світу, має значний мобілізаційний резерв. Ті ж "чмобіки", так, вони часто погано озброєні, але їх багато. Але це не зупиняє українські сили оборони. Є відповідні плани та механізми реагування", — розповів представник ГУР Юсов.

У ГУР вважають, що ситуація на Донбасі є пріоритетною для Росії, але можлива активізація ворога на інших ділянках фронту. Як зазначив Юсов, захоплення Донбасу — це "мрії путінської команди", яким не судилося здійснитися завдяки злагодженим діям українських захисників.

Нагадаємо, 15 лютого президент України Володимир Зеленський назвав гарячі точки на карті України. За словами глави держави, найскладніша ситуація склалася в Донецькій області на Бахмутському та Вугледарському напрямках.

Раніше, 14 лютого, аналітики ISW пояснили, навіщо ЗСУ так довго утримують Бахмут. За словами експертів, якби російські війська взяли Бахмут без значного опору, вони могли б розпочати ширшу операцію.

Також нагадаємо, у Німеччині розповіли, коли Україна отримає танки та винищувачі. Борис Пісторіус заявив, що перш ніж говорити про постачання винищувачів, необхідно в найближчі 3-4 місяці убезпечити українське небо.