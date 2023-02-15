Около 150 тысяч: потери россиян сейчас самые большие с начала войны, — ГУР (видео)

По словам представителя военной разведки Андрея Юсова, путинская команда мечтает, чтобы войска РФ вышли к админграницам Донецкой и Луганской областей к марту, поэтому поспешно “забрасывает” восточный фронт живой силой, но успеха не имеет.

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Потери Вооруженных сил Российской Федерации сейчас наибольшие за все время российско-украинской войны. Об этом в четверг, 15 февраля, сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

"То, как они спешат, "сжигают" и собственную технику, и живую силу. Потери врага сейчас по количеству наибольшие с начала этой позорной войны. Они спешат, это видно невооруженным взглядом", — рассказал представитель ГУР Минобороны.

По словам Юсова, потери России на фронте составили уже около 150 тысяч человек. При этом в последнее время российская пропаганда активизировалась с новой силой для того, чтобы убедить население в необходимости проведения новой волны мобилизации.

"Им объясняют, почему они должны молча идти на убой, выполняя какие-то непонятные указания Кремля", — отметил представитель ГУР.

Обострение на Донбассе

По словам Андрея Юсова, на Донбассе сейчас наблюдается чрезвычайное обострение. Россияне ведут отчаянные попытки полностью оккупировать Луганскую и Донецкую области до конца марта.

"Такими были указания Путина [президента РФ] Герасимову [начальнику Генштаба РФ]. Эти даты ничего не значат, ничего у них не выйдет. Украинский Донбасс держится, и Бахмут держится. Чрезвычайно тяжело, потому что враг, несмотря на то, что это уже не вторая армия мира, имеет значительный мобилизационный резерв. Те же "чмобики", да, они зачастую плохо вооружены, но их много. Но это не останавливает украинские силы обороны. Есть соответствующие планы и механизмы реагирования", — рассказал представитель ГУР Юсов.

В ГУР считают, что ситуация на Донбассе является приоритетной для России, но возможна активизация врага и на других участках фронта. Как отметил Юсов, захват Донбасса — это "мечты путинской команды", которым не суждено осуществиться благодаря слаженным действиям украинских защитников.

Напомним, 15 февраля президент Украины Владимир Зеленский назвал "горячие" точки на карте Украины. По словам главы государства, самая сложная ситуация сложилась в Донецкой области на Бахмутском и Угледарском направлениях.

Ранее, 14 февраля, аналитики ISW объяснили, зачем ВСУ так долго удерживают Бахмут. По словам экспертов, если бы российские войска взяли Бахмут без значительного сопротивления, они могли бы начать более широкую операцию.

Также напомним, в Германии рассказали, когда Украина получит танки и истребители. Борис Писториус заявил, что прежде чем говорить о поставках истребителей, необходимо в ближайшие 3-4 месяца обезопасить украинское небо.