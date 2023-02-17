Перша група українських військових пройшла навчання на базі США у Німеччині, — Пентагон

У Міноборони США заявили, що українські військовослужбовці навчаються батальйонами. Їх готують використовувати на полі бою БПМ Bradley та САУ M109 Paladin.

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Перша група українських військових пройшла навчання на базі США у Німеччині. Про це заявив прес-секретар Пентагону бригадний генерал Пет Райдер, пише CNN.

Повідомляється, що навчання розпочалося в середині січня в рамках розширеної програми США з підготовки українських сил до бойових дій. Українців готують батальйонами тренування в Графенвері, хоча раніше масштаби були набагато меншими, коли солдати ЗСУ навчалися використовувати РСЗВ HIMARS.

"Перехід до навчання на рівні батальйону ознаменував собою значне розширення зусиль США щодо навчання та підготовки українців до довгострокової війни", — йдеться у повідомленні.

За словами Райдера, друга група українських військовослужбовців, що складається з 710 осіб, уже розпочала підготовку на тій самій базі. Інструктори навчають українців маневрування, а також проводять курс базової та медичної підготовки.

Повідомляється, що українців готують батальйонами. Вони також проходять навчання на бойових машинах піхоти Bradley та самохідних гаубицях M109 Paladin.

Видання пише, що вже наступного тижня 890 українських військовослужбовців розпочнуть тренування на бойових машинах Stryker.

Що таке M109 Paladin

M109 — це самохідна артилерійська установка, виготовлена в США. Paladin — модифікація з покращеним броньовим захистом та внутрішньою обшивкою з кевлару. Обладнана новою радіостанцією, автоматизованою системою керування вогнем, бортовим балістичним обчислювачем та навігаційною системою, що забезпечують автоматичне наведення зброї, приймачем космічної радіонавігаційної системи NAVSTAR.

Раніше Фокус повідомляв, що США направлять на Донбас своїх аудиторів. За словами представників Пентагону, до України найближчим часом можуть прибути кілька із 177 аудиторів та слідчих, які проводитимуть ревізію безпосередньо у зоні бойових дій.

Ще нагадаємо, що солдати з Бахмуту звернулися до Заходу. Українські військовослужбовці також показали журналістам переваги австралійських бронетранспортерів Bushmaster, котрі витримують розриви мін.

Також повідомлялося, що Франція таємно передала Україні ракетні комплекси Akeron. За словами віце-президента Комісії з національної оборони Жана-Луї Тьєріо, протитанкові ракетні комплекси українські військові вже використовували у бойовій обстановці.