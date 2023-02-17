Первая группа украинских военных прошла обучения на базе США в Германии, — Пентагон

В Минобороны США заявили, что украинские военнослужащие обучаются батальонами. Их готовят использовать на поле боя БПМ Bradley, а также САУ M109 Paladin.

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Первая группа украинских военных прошла обучение на базе США в Германии. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер, пишет CNN.

Сообщается, что учения начались в середине января в рамках расширенной программы США по подготовке украинских сил к боевым действия. Украинцев готовят батальонами тренировки в Графенвере, хотя раньше масштабы были куда меньшими, когда солдаты ВСУ обучались использовать РСЗО HIMARS.

"Переход к обучению на уровне батальона ознаменовал собой значительное расширение усилий США по обучению и подготовке украинцев к долгосрочной войне", — сказано в сообщении.

По словам Райдера, вторая группа украинских военнослужащих, состоящая из 710 человек, уже начала подготовку на той же базе. Инструкторы обучают украинцев маневрированию, а также проводят курс базовой и медицинской подготовки.

Сообщается, что украинцев готовят батальонами. Они также проходят обучение на боевых машинах пехоты Bradley и самоходных гаубицах M109 Paladin.

Издание пишет, что уже на следующей неделе 890 украинских военнослужащих приступят к тренировкам на боевых машинах Stryker.

Что такое M109 Paladin

M109 — это самоходная артиллерийская установка, произведенная в США. Paladin — модификация с улучшенной броневой защитой и внутренней обшивкой из кевлара. Оборудована новой радиостанцией, автоматизированной системой управления огнем, бортовым баллистическим вычислителем и навигационной системой, обеспечивающими автоматическое наведение орудия, приемником космической радионавигационной системой NAVSTAR.

Ранее Фокус сообщал, что США направят на Донбасс своих аудиторов. По словам представителей Пентагона, в Украину в ближайшее время могут прибыть несколько из 177 аудиторов и следователей, которые будут проводить ревизию непосредственно в зоне боевых действий.

Еще напомним, что солдаты из Бахмута обратились к Западу. Украинские военнослужащие также показали журналистам преимущества австралийских бронетранспортеров Bushmaster, которые выдерживают разрывы мин.

Также сообщалось, что Франция тайно передала Украине ракетные комплексы Akeron. По словам вице-президента Комиссии по национальной обороне Жана-Луи Тьерио, противотанковые ракетные комплексы украинские военные уже использовали в боевой обстановке.