Нейтралітет не варіант: у Зеленського заявили про необхідність збільшення постачання зброї

За словами радника голови Офісу президента Михайла Подоляка, Росія — це надзвичайний виклик Європі, тож не можна просто відсидітися на тлі масових убивств українців військами РФ.

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Україна потребує снарядів, танків та авіації. Про це у неділю, 19 лютого, написав у своєму Twitter-акаунті радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Нейтралітет не варіант. Відсидітися не вийде. Росія — надзвичайний ризик для Європи, навмисне руйнування міжнародної правди, контурів безпеки, демократії. А також масові демонстративні вбивства", — написав Подоляк.

Фото: скриншот

Також радник голови Офісу президента додав, що Києву потрібні далекобійні ракети.

Нагадаємо, 18 лютого ЗМІ повідомляли, що, за словами міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, Україна отримає першу партію обіцяних раніше танків Leopard 2A6 в останній тиждень березня.

Також 18 лютого Politico писало про те, що п'ять членів Палати представників США чинять прямий тиск на президента США Джо Байдена, щоб він надав необхідні Україні винищувачі четвертого покоління F-16.

Раніше, 17 лютого, Фокус писав, що президент США Джо Байден приїде до Польщі 20 лютого. Під час зустрічі з лідерами східного флангу НАТО буде приділено увагу підтримці України.