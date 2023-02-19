Нейтралитет не вариант: у Зеленского заявили о необходимости увеличения поставок оружия

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, Россия — это чрезвычайный вызов Европе, поэтому нельзя просто отсидеться на фоне массовых убийств украинцев войсками РФ.

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Украина нуждается в снарядах, танках и авиации. Об этом в воскресенье, 19 февраля, написал в своем Twitter-аккаунте советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Нейтралитет не вариант. Отсидеться не выйдет. Россия — чрезвычайный риск для Европы, умышленное разрушение международного правда, контуров безопасности, демократии. А также массовые демонстративные убийства", — написал Подоляк.

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Также советник глава Офиса президента добавил, что Киеву нужны дальнобойные ракеты.

Напомним, 18 февраля СМИ сообщали, что по словам министра обороны Германии Бориса Писториуса, Украина получит первую партию обещанных ранее танков Leopard 2A6 в последнюю неделю марта.

Также 18 февраля Politico писало о том, что пять членов Палаты представителей США оказывают прямое давление на президента США Джо Байдена, чтобы он предоставил необходимые Украине истребители четвертого поколения F-16

Ранее, 17 февраля Фокус писал, что президент США Джо Байден приедет в Польшу 20 февраля. Во время встречи с лидерами восточного фланга НАТО будет уделено внимание поддержке Украины.