У Міноборони Франції розповіли, коли Україна отримає легкі танки AMX-10

За словами голови оборонного відомства Себастьяна Лекорню, Київ отримає військову техніку вже до кінця наступного тижня. А ось танки Leclerc поки що постачати не збираються.

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Україна на кінець наступного тижня отримає обіцяні Францією легкі танки AMX-10RC. Про це Міністр оборони Франції Себатьян Лекорню розповів в інтерв'ю газеті Le Parisen, опублікованому в неділю, 19 лютого.

Голова оборонного відомства також додав, що наразі закінчується підготовка українських екіпажів. При цьому кількість техніки, що відправляється, спікер називати не став, "щоб не передавати стратегічну інформацію Росії".

Крім того, в Міноборони заявили, що не мають наміру постачати Києву танки Leclerc, які раніше запросив Київ.

"Ці танки мають обмежений успіх в експорті. Вони не можуть бути масово поставлені, на відміну від німецьких Leopard", — зазначив Лекорню.

Легкі танки AMX-10RC: що про них відомо

AMX-10RC – високомобільна броньована машина, яка оснащується 105-мм гарматою. Вони покликані для певних завдань – розвідувальних операцій, підтримки та засідок. Проти танків її потужності у лобовій проєкції не вистачить. Крім того, гармата не сумісна з іншими знаряддями такого ж калібру, наприклад словенськими танками M-55S.

ББМ AMX-10RC допоможуть Україні у тактиці контрнаступів ЗСУ. Мобільність та наполегливість дозволить заповнити нестачу вогневої потужності. Загалом машина дуже специфічна – це як мобільний БТР із дуже потужним стволом.

Поставити цю техніку у Франції пообіцяли ще в січні після розмови міністра оборони України Олексія Резнікова з його французьким колегою Себастьяном Лекорню.

Нагадаємо, 18 лютого міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Київ отримає важкі танки Leopard 2A6 в останній тиждень березня.