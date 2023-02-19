В Минобороны Франции рассказали, когда Украина получит легкие танки AMX-10

По словам главы оборонного ведомства Себастьяна Лекорню, Киев получил военную технику уже к концу следующей недели. А вот танки Leclerc пока что поставлять не собираются.

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Украина к концу следующей недели получит обещанные Францией легкие танки AMX-10RC. Об этом министр обороны Франции Себатьян Лекорню рассказал в интервью газете Le Parisen, опубликованном в воскресенье, 19 февраля.

Глава оборонного ведомства также добавил, что сейчас заканчивается подготовка украинских экипажей. При этом количество отправляемой техники спикер называть не стал, "чтобы не передавать стратегическую информацию России".

Кроме того, в Минобороны заявили, что не собираются поставлять Киеву танки Leclerc, которые ранее запросил Киев.

"Эти танки имеют ограниченный успех в экспорте. Они не могут быть поставлены массово, в отличие от немецких Leopard", — отметил Лекорню.

Легкие танки AMX-10RC: что о них известно

AMX-10RC — высокомобильная бронированная машина, которая оснащается 105-мм орудием. Они призваны для определенных задач — разведывательные операции, поддержки и засад. Против танков ее мощности в лобовой проекции не хватит. Кроме того, пушка не совместима с другими орудиями такого же калибра, например, словенскими танками M-55S.

ББМ AMX-10RC помогут Украине в тактике контрнаступлений ВСУ. Мобильность и напористость позволит восполнить недостаток огневой мощи. В целом машина весьма специфическая — это как мобильный БТР с очень мощным стволом.

Поставить эту технику во Франции пообещали еще в январе после разговора министра обороны Украины Алексея Резникова с его французским коллегой Себастьяном Лекорню.

Напомним, 18 февраля министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Киев получит тяжелые танки Leopard 2A6 в последнюю неделю марта.