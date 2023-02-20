У новому уряді Молдови заговорили про демілітаризацію Придністров'я

За словами прем'єр-міністра Доріна Речана, у країні триває гібридна війна з Росією, де Кремль намагається захопити демократичні процеси. Він переконаний, що нейтралітет не допоможе Кишиневу.

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Молдова має домогтися демілітаризації Придністров'я. Про це розповів прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан в інтерв'ю телеканалу TV8, опублікованому 18 лютого.

Так, за словами нещодавно призначеного прем'єра, лівий берег Дністра має бути демілітаризований "шляхом евакуації російських військ і демілітаризації місцевих жителів", а після цього важливо інтегрувати громадян в економічному та соціальному плані.

"Там ми повинні домогтися однієї фундаментальної речі — демілітаризації. Після цього слідує все інше, і дуже важлива економічна та соціальна інтеграція наших громадян, які там перебувають, але на першому місці — демілітаризація. Це залежить від багатьох речей, але в якийсь момент це буде вирішено", — заявив Речан.

Гібридна війна Росії у Молдові

Прем'єр Дорін Речан розповів журналістам, що Росія веде гібридну війну в Молдові, намагаючись "захопити" демократичні процеси та перервати європейський шлях країни. Тому прем'єр переконаний, що Молдова має зміцнювати свою обороноздатність, незважаючи на нейтральний статус.

"Нейтралітет — це інструмент зовнішньої політики, не більше того. Він не може захистити вас, коли на вас нападають, він означає, що абсолютно всі суб'єкти, стосовно яких ви оголосили себе нейтральними, поважають цей нейтралітет. Нейтралітет більше не допомагає вам, коли на вас нападають, він допомагає вашій здатності захистити себе, вашій соціальній стійкості", — сказав Речан журналістам.

Росія планує захопити Молдову

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 9 заявив, що українська розвідка має інформацію про плани Кремля захопити Молдову. Глава держави зазначив, що він передав усі наявні дані про наміри РФ президенці Молдови Маї Санду.

Президентка Молдови Мая Санду, зі свого боку, 13 лютого наголосила, що отримані від української сторони дані підтвердилися — Кремль справді готував силові дії із залученням диверсантів з РФ, Білорусі, Сербії та Чорногорії.

Про те, що Росія виношує плани щодо держперевороту в Молдові, також повідомив секретар РНБО Олексій Данілов. Під час телемарафону 11 січня він заявив, що відправлені в Туреччину "рятувальники" з РФ насправді є членами чеченського угруповання, які можуть прибути до Кишинева.

Державний секретар США Ентоні Блінкен 17 лютого в Німеччині заявив, що США відчувають глибоке занепокоєння щодо зусиль Росії у дестабілізації уряду Молдови.