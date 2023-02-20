В новом правительстве Молдовы заговорили о демилитаризации Приднестровья

По словам премьер-министра Дорина Речана, в стране идет гибридная война с Россией, где Кремль пытается захватить демократические процессы. При этом он убежден, что нейтралитет не поможет Кишиневу.

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Молдова должна добиться демилитаризации Приднестровья. Об этом рассказал премьер-министр Молдовы Дорин Речан в интервью телеканалу TV8, опубликованном 18 февраля.

Так, по словам недавно назначенного премьера, левый берег Днестра должен быть демилитаризован "путем эвакуации российских войск и демилитаризации местных жителей", а после этого важно интегрировать граждан в экономическом и социальном плане.

"Там мы должны добиться одной фундаментальной вещи — демилитаризации. После этого следует все остальное, и очень важна экономическая и социальная интеграция наших граждан, которые там находятся, но на первом месте — демилитаризация. Это зависит от многих вещей, но в какой-то момент это будет решено", — заявил Речан.

Гибридная война России в Молдове

Премьер Дорин Речан рассказал журналистам, что Россия ведет гибридную войну в Молдове, пытаясь "захватить" демократические процессы и прервать европейский путь страны. Поэтому премьер убежден, что Молдова должна укреплять свою обороноспособность, несмотря на нейтральный статус.

"Нейтралитет — это инструмент внешней политики, не более того. Он не может защитить вас, когда на вас нападают, он означает, что абсолютно все субъекты, по отношению к которым вы объявили себя нейтральными, уважают этот нейтралитет. Нейтралитет больше не помогает вам, когда на вас нападают, он помогает вашей способности защитить себя, вашей социальной устойчивости", — сказал Речан журналистам.

Россия планирует захватить Молдову

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 9 заявил, что украинская разведка располагает информацией о планах Кремля захватить Молдову. Глава государства отметил, что он передал все имеющиеся данные о намерениях РФ президенту Молдовы Майе Санду.

Президент Молдовы Майя Санду, в свою очередь, 13 февраля отметила, что полученные от украинской стороны данные подтвердились — Кремль действительно готовил силовые действия с привлечением диверсантов из РФ, Беларуси, Сербии и Черногории.

О том, что Россия вынашивает планы по госперевороту в Молдове также сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов. Во время телемарафона 11 января он заявил, что отправленные в Турцию "спасатели" из РФ на самом деле являются членами чеченской группировки, которые могут прибыть в Кишинев.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен 17 февраля в Германии заявил, что США испытывают глубокую озабоченность по поводу усилий России в дестабилизации правительства Молдовы.