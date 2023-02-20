"Гарно горить": бійці 14-ї бригади ЗСУ знищили черговий танк Т-90М "Прорив" (відео)

За даними проекту Oryx, російська армія втратила 11 танк. Щонайменше два з них стали трофеями для української армії.

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14-та окрема механізована бригада імені князя Романа Великого показала кадри знищення найсучаснішого танка у ЗС РФ Т-90М "Прорив". Ролик опубліковано на офіційній сторінці бригади у Фейсбуці.

"Що так гарно горить? Відповідь дають наші князівські воїни у відео", — написали у підписі до ролика.

На кадрах видно "Прорив", що Т-90М що горить. Автор ролика також іронізує, що "аналогів у танка немає". Встановити, що у відеоролику саме Т-90М можна по специфічній вежі машини та боковому набору динамічного захисту "Релікт".

Волонтер Сергій Стерненко уточнює, що знищили російський танк у Харківській області. Квадрокоптер Mavic скинув на нього вибухівку.

За даними проєкту Oryx, російська армія втратила вже 11-й танк Т-90М "Прорив". З них два стали трофеями для української армії, а решту було знищено чи пошкоджено. При цьому автори наголошують, що їхній список не відображає всієї картини втрат, тому що не все потрапляє на фото чи відео.

Т-90М "Прорив" – це модернізація танка Т-90, який зі свого боку є модернізацією Т-72. Основною особливістю машини є нова вежа, динамічний захист "Релікт" та спеціальний камуфляж для зменшення теплової сигнатури "Накидка".

Нагадаємо, 2 січня боєць із ПТРК Javelin знищив російський танк Т-90М "Прорив" із підривом вежі.

15 грудня українська "Стугна-П" вразила найтехнологічніший танк ЗС РФ. Ще один був затрофений.